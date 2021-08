Atos de domingo confirmaram que não há espaço para uma 3ª via no Brasil

Nenhum político no País foi mais atacado e pressionado do que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem sendo, em especial do início da pandemia para cá! Seus adversários, somados aos movimentos sociais e entidades sindicais, além da maioria dos veículos de comunicação (grande mídia) e até algumas instituições, uniram forças e trabalham, abertamente, para tentar desgastá-lo ao máximo. Houve até a instalação de uma CPI no Senado e falou-se muito em risco de impeachment…

Mas o presidente, com erros e acertos, vem conseguindo “sobreviver” aos ataques sistemáticos contra seu governo e vai resistindo bem e, justiça seja feita, a sensação é que sua gestão saiu da “UTI” e já não “respira com aparelhos”; mesmo sob pressão, Jair Bolsonaro conseguiu manter cerca de um terço do eleitorado brasileiro do seu lado e a CPI, até agora, não conseguiu provar nada que lhe imponha qualquer crime de responsabilidade, o que afasta uma possível intervenção…

Em seguida, Bolsonaro pegou parte de seus adversários de surpresa, quando melhorou sua articulação política, mantendo uma relação mais aberta e próxima com o Congresso Nacional, tendo o apoio dos presidentes das duas Casas Legislativas. A “grande mídia” chegou a “blefar” anunciando uma “debandada” do “Centrão”, que tanto poderia se reaproximar do PT como poderia trabalhar uma terceira via no País. Não foi isso que aconteceu…

O “Centrão” continua firme e forte com Bolsonaro, que vai tocando seu governo, com obras em andamento nas cinco regiões do Brasil, e agora com uma melhor articulação política. Mas, ainda assim, alguns setores apostavam que o presidente poderia “afundar de vez” com essa nova postura, mas não foi isso que aconteceu: o ato político em todo o País, do último domingo (1º), a favor do voto auditável, também contam como apoio ao presidente e a seu governo, e houve sim grande mobilização popular…

Para quem achou que o presidente estava fragilizado, as manifestações do final de semana, em todo o País, mostram um Bolsonaro ainda muito forte e competitivo, com chances eleitorais para disputar as eleições do próximo ano e, com um outro detalhe: quem “vende” que o Brasil comporta uma “terceira via política” para 2022 ou não está fazendo a leitura adequada do cenário político ou não quer enxergar a realidade dos fatos: a disputa continua bastante polarizada!

Os atos de domingo provaram que “Partidos de Centro” que estudam lançar candidatos a presidente da República ou vão insistir para fugir da “polarização” ou apenas querem assumir um “apoio crítico” num possível 2º turno. E, justiça seja feita, só é competitivo contra Bolsonaro hoje o ex-presidente Lula (PT), sendo que ele continua preservado, sem testar sua “atual popularidade” nas ruas; no mais, nenhum outro nome “ameaça” este embate previsível. Quem comecem os “jogos” e façam suas apostas…

Veja essa!

Os eventos realizados, nessa segunda-feira (2) em Sergipe, com a presença do ministro de Minas e Energia do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Bento Albuquerque, sinalizam que a relação administrativa do Estado com o governo federal não é tão ruim e que chega a ter uma relativa aproximação.

E essa!

No ato que ocorreu no Teatro Tobias Barreto, o ministro enalteceu a parceria do governo do Estado com o governo de Jair Bolsonaro para a inauguração da fábrica da Unigel Agro Sergipe (antiga Fafen), em Laranjeiras. Belivaldo reconheceu e lhe outorgou a Medalha da Ordem do Mérito Aperipê.

Recepção de Edvaldo

O ministro do governo federal também fez um agradecimento especial ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), pela excelente recepção que ele teve ao chegar aqui em Sergipe.

“General Belivaldo”

Durante seu discurso, Belivaldo chegou a brincar revelando que, mais jovem, sonhava em ser general do Exército, mas em seguida emendou: “já me acham duro, imaginem seu fosse general?”. Se a intenção era descontrair, o governador arrancou sorrisos dos presentes…

Luta pela Fafen

Quando falou da inauguração da Fábrica da Unigel, Belivaldo externou sua satisfação após inúmeras reuniões e audiências após a hibernação da Fafen em Laranjeiras. “Tivemos diversos encontros, inclusive com o presidente da República e o ministro Bento Albuquerque”.

Título I

A Assembleia Legislativa de Sergipe, por iniciativa do deputado estadual Zezinho Sobral (PODE), fez a entrega do Título de Cidadão Sergipano, na tarde dessa segunda-feira (2), para o ministro Bento Albuquerque.

Título II

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo (MDB) prestigiou a solenidade, junto com os deputados Garibalde Mendonça (MDB), Diná Almeida (PODE) e Luciano Pimentel (sem partido). O ministro também participou da inauguração da fábrica da Unigel Agro Sergipe (antiga Fafen), em Laranjeiras.

Bento Albuquerque I

O ministro agradeceu a honraria pontuando sua satisfação com a honraria. “Com o sentimento de alegria quero agradecer ao governador pela Medalha, ao presidente Luciano Bispo e ao deputado Zezinho Sobral pelo Título de Cidadão Sergipano, por tão distintas homenagens e condecorações”.

Bento Albuquerque II

“Essas homenagens transcendem aspectos pessoais e, por deve de justiça, compartilho elas com todos os servidores e colaboradores do Ministério de Minas e Energia. Seguiremos mais comprometidos e zelosos para que Sergipe continua na posição de destaque, que siga sendo referência”, completou o ministro.

Bento Albuquerque II

Bento Albuquerque ainda refirmou seu compromisso de lutar pela promoção da transformação sustentável dos recursos naturais. “Reforço fico sensibilizado e honrado com esta homenagem. Gestos como estes nos motivam a promover o aprimoramento dos setores de energia e mineração”.

Zezinho Sobral I

O autor da homenagem, deputado Zezinho Sobral, explicou as razões que lhe levaram a conceder a honraria. “Em 2019 nós acompanhamos a formação do grupo que criava o Novo Mercado do Gás. Isso para Sergipe é importante e necessário, a Petrobras já não dava conta dos investimentos, com esses poços”.

Zezinho Sobral II

“A lei do Novo Mercado do Gás e a sua regulamentação, que a articulação do ministro Bento Albuquerque, deu uma projeção para Sergipe gigantesca, resultando nisso que estamos vendo hoje, com atração de investimentos. Estamos falando de um ministro que está entre os tops 100 dos mais influentes do Brasil”, completou Sobral.

Zezinho Sobral III

Para Zezinho uma fala do ministro Bento sobre as potencialidades de Sergipe representa “um selo de qualidade”. “Ele é um avalista do desenvolvimento do nosso Estado. Por isso uma homenagem para quem quer fortalecer Sergipe, quem quer criar as condições adequadas e traz os olhos dos investidores internacionais para cá”.

70 caminhões/dia

“Quando Fafen hibernou, meu deu um desespero, mobilizou-se de vereador a governador e você ouviu dos relatos que só foi possível porque não se mediu esforços, porque ninguém criou obstáculos para a Unigel entregar 70 caminhões da produção por dia. É um fato histórico para ser comemorado”, concluiu Sobral.

Luciano Bispo

Quem também aprovou a indicação do ministro Bento Albuquerque foi o deputado Luciano Bispo. “Um ministro que enumerou ações e recursos voltados para o desenvolvimento de Sergipe. Fazendo com que a Lei do Gás fosse modificada, beneficiando o nosso povo, ajudando na retomada da produção da antiga fábrica da Fafen, entregando diariamente 70 caminhões, gerando emprego e ICMS para o nosso Estado. Um título justíssimo da Alese para o ministro Bento Albuquerque”.

Garibalde Mendonça

Outro que aprovou a indicação feita por Zezinho Sobral é o também deputado Zezinho Sobral. “Quando o ministro vem a Sergipe e traz investimentos para o nosso Estado, nada mais justo que o governo e a Assembleia Legislativa reconheçam e prestem suas homenagens. Nós temos que agradecer tudo o que o governo federal vem fazendo aqui para a nossa gente e o ministro hoje demonstrou tudo o que o governo está trazendo. E nós agradecemos à gestão por todos esses investimentos, com Sergipe sendo privilegiado”.

Estreitando com André

Antes de iniciar a solenidade no Teatro Tobias Barreto, o governador Belivaldo Chagas conversou com a imprensa e, para este colunista, descartou falar em política por agora: manteve a previsão para o final de setembro e início de outubro para tomar sua decisão. Sobre André Moura, o “galeguinho” usou a expressão “estreitando a relação pelo futuro de Sergipe”. Mas não confirmou nada, por enquanto…

Laércio Oliveira

Também em conversa com este colunista, o deputado federal Laércio Oliveira (PP), confirmou que é sim pré-candidato ao governo do Estado no próximo ano e que já começa a trabalhar este projeto dentro do agrupamento. “Tenho viajada com frequência pelo Estado, estou conversando, ouvindo as pessoas”.

Quer disputar

Questionado por este colunista se já iniciou as conversas com os líderes partidários, com lideranças políticas, Laércio disse que ainda não é o momento, mas não titubeou em confirmar que está disposto a disputar o governo. “Estou viajando e conversando. Meu objetivo é sim ser candidato a governador”.

Muito elogiado

Durante a solenidade no Teatro Tobias Barreto, tanto o ministro Bento Albuquerque como os demais homenageados pelo governo do Estado e pela Assembleia Legislativa elogiaram o empenho de Laércio Oliveira na abertura do Novo Mercado do Gás, impulsionando investimentos para Sergipe, colocando o Estado em uma posição de destaque e referência nacional.

Exclusiva!

Esse espaço foi procurado por um ex-servidor da Fundação Renascer, que nos informou de ocorrências gravíssimas que estariam sendo praticadas nesse órgão, onde o diretor- presidente teria conhecimento e participação em tudo! Informou também que quando o dirigente maior sente que seu cargo está ameaçado e sua “reputação” pode ser atingida, ele sai “sorteando, entre os membros da equipe, quem vai segurar o fardo”!

Práticas indevidas

O ex-servidor diz ainda que a única exceção é Crerlin (comadre do presidente) e Larissa (afilhada do presidente) que já deveriam ter sido exoneradas há muito tempo pelas supostas práticas não recomendáveis, já denunciadas aqui, inclusive pelo fato de terem sido nomeadas retroativamente em cargo de comissão, quando já recebiam através de uma terceirizada. “Pior é que o presidente elogia as qualidades na presença e detona na ausência, jogando um contra o outro”, explica o ex-servidor.

Bomba!

O ex-servidor fala na contratação de terceirizados indicados pelo presidente sem capacitação para exercer a função; prestação de serviços sem cobertura contratual ( rádios); pagamento de alimentação sem o devido fornecimento; supostos desvios de combustível e veículos; pagamento de horas extras e indevidas, inclusive com devolução para diretores de unidade de parte dos valores pagos; gratificação de terceirizada para servidor que já acompanha o presidente há algum tempo; desvio de recursos do suprimento de fundos; gratificação para um (a) servidor (a) motoqueiro (a), dentre tantas outras que vamos divulgar, de forma pontual, detalhando tudo o que acaba de ser revelado.

Exonerações

Para não ser injusto, registramos aqui nesse espaço, que o governo de Sergipe vem tomando algumas providências, como uma exoneração que verificamos essa semana no Diário Oficial do Estado, sobre o afastamento do servidor de uma empresa terceirizada, assim como de três diretores administrativo-financeiro, que por essa função passaram nos últimos 12 meses!

E os demais?

Agora, como perguntar não ofende nunca, será que todas as pessoas que foram afastadas, cometeram alguma falta grave, agindo de maneira isolada, ou será que tudo o que vem sendo denunciado por este colunista, há meses, não procedem? A coluna segue vigilante e defendendo uma grande apuração dentro da Fundação Renascer, onde quem errou, do pequeno ao gigante, seja responsabilizado. A fiscalização deve ser para todos no órgão…

Alô Itabaianinha!

Existem rumores em algumas rodas políticas do Estado que o município de Itabaianinha está passando por uma forte investigação, em especial as secretarias da Saúde e Educação do município. Fala-se em suposta malversação dos recursos públicos da covid-19 e da realização de contratos públicos por parentes do prefeito! Cenas dos próximos capítulos…

Alese de volta

Na próxima terça-feira (3) teremos o retorno dos trabalhos na Assembleia Legislativa, após um breve recesso parlamentar. Ainda com o sistema remoto e misto, os deputados estaduais tendem a intensificar os debates, que prometem ficar cada vez mais intensos e acirrados, faltando menos de um ano para o início da campanha eleitoral.

Alô Laranjeiras!

Em Laranjeiras, segundo informações que chegam à coluna, o presidente da Câmara Municipal, vereador Luciano dos Santos, também confirmou o retorno das atividades legislativas na terça-feira (3) e com os trabalhos presenciais para os vereadores. O acesso do público e da imprensa continuam restritos por conta da pandemia.

Alô Arauá!

Chega a informação a esses jornalista, que uma das grandes realizações da Prefeitura de Arauá está diretamente atrelada à magia! Não é que o município realizou um pregão estimado em R$ 1.300.000,00 e a empresa declarada com melhor proposta ofertou algo em torno de R$ 600.000,00! Esta semana buscaremos maiores informações de quem são os componentes da equipe do município responsável por essas “atribuições”, para buscarmos ensinamento e até poder contribuir com as demais cidades do interior divulgando esse exemplo de “economia e zelo” com os recursos públicos! E mole?

Sheyla Galba I

“Esses seis primeiros meses foram os melhores da minha vida”. É com estas palavras que a vereadora Sheyla Galba (Cidadania) define os seus primeiros meses de mandato na Câmara Municipal de Aracaju. Durante esse período, a parlamentar desempenhou um trabalho que mesclou a atuação nas sessões plenárias virtuais e visitas constantes às comunidades, além da luta por um tratamento oncológico digno, sua principal causa.

Sheyla Galba II

“Fui eleita vereadora pelo reconhecimento dos aracajuanos à minha luta, enquanto paciente oncológica, por um tratamento digno para os pacientes de todo o estado. Agora, estando vereadora, quero que Aracaju tome esse protagonismo e também seja responsável pelo tratamento oncológico. Eu não vou parar, esta é minha bandeira”, ressalta.

Sheyla Galba III

A vereadora afirma que a atuação do seu mandato já alcançou algumas conquistas, mas reconhece que ainda há muito a fazer pela população aracajuana, especialmente em relação à saúde. “Durante esses seis meses foram várias demandas recebidas de todas as regiões da capital. A maior parte delas relacionadas à saúde, que precisa de um olhar mais atento e ser tratada com mais respeito e comprometimento”, enfatiza.

Ricardo Marques I

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) alterou para sentido único o trânsito da avenida Nestor Sampaio. De acordo com o vereador Ricardo Marques (Cidadania), é necessário um estudo mais aprofundado, os comerciantes alegam que terão prejuízo por conta da mudança.

Ricardo Marques II

O parlamentar defende que o diálogo entre o poder público e as pessoas que serão afetadas deve existir antes de qualquer mudança. “Em 2016 a administração da época cogitou fazer essa mudança e levantou o tema e com o tempo desistiu. Estamos em 2021 e a realidade é outra, não houve um diálogo com a sociedade, acompanhei a movimentação dos comerciantes daquela região que fizeram um levantamento do prejuízo para o comércio por conta da mudança, mas nada disso foi apreciado”, lamenta o parlamentar.

Ricardo Marques III

“O mais grave, na minha visão, foi decidir mudar tudo de forma muito rápida, sem uma divulgação ampla na mídia e nos meios de comunicação. A população acordou nesta segunda-feira com o sentido da via em mão única. Até rota de ônibus eles mudaram, os trajetos de cinco linhas sofreram alterações. O normal seria que fosse feita uma campanha para avisar a população”, pontua.

E o diálogo?

O vereador reforça a necessidade do diálogo e critica as mudanças feitas em caráter de urgência e com decisões tomadas de forma impositiva. “Eu não sou contra as mudanças, eu até acredito que as pessoas irão se adaptar, mas é preciso discutir com a população que será afetada para que se chegue a um consenso e não que seja uma decisão individual e impositiva da gestão da prefeitura”.

