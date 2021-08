Bebê nasce grávida: confira porque isso acontece e qual a solução

Por Dra. Andréia Braga

Parece filme de ficção cientifica, mas esse fato apesar de ser considerado raro, acontece mais do que você imagina. Para vocês terem uma ideia já houve vários casos em que crianças nasceram realmente grávidas, um caso mais recente aconteceu em 2020 na Colômbia.

Em entrevista para um jornal norte americano, a mãe dos bebês relatou que os médicos suspeitaram que uma das crianças estava com um cisto no fígado, mas para surpresa de todos em uma ultrassom 4d percebeu que se tratava de um caso de fetus – in – fetu denominação cientifica para tal caso. Logo após o nascimento da criança então grávida, foi feito uma cirurgia para a retirada do feto e assim o caso foi solucionado.

Caros leitores, vocês devem estar se perguntando, mas como isso pode ser possível? será que é um castigo de Deus ou uma doença crônica?

Calma! Não tem porque ficarem assustados ou com medo, pois esse fenômeno apesar de muito raro, ocorre apenas um caso a cada 500mil nascidos, dessa forma a causa principal ainda não está estabelecida, sendo explicada por algumas teorias cientificas que acreditam ser devido às alterações ocorridas durante o desenvolvimento ou morte de um dos fetos gêmeos, onde um deles acaba se gerando dentro do outro. Alguns acreditam que o feto por não conseguir desenvolver-se completamente com a possibilidade de morte acaba parasitando o outo e assim garantir a sobrevivência, entre outras teorias.

Agora já sabemos como isso ocorre, nos restar saber que apesar de ser algo não muito comum, existe solução.

Essa solução está pautada em um procedimento cirúrgico para retirada do gêmeo parasita e assim evitando que aconteçam complicações para o bebê que ficou vivo, a exemplo da desnutrição, enfraquecimento ou danos aos órgãos.

