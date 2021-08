A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju informou na tarde desta terça-feira (03), a antecipação da segunda dose do imunizante da Pfizer/BioNTech para quem recebeu a primeira dose entre os dias 4 e 14 de maio.

Em nota, a SMS diz que as pessoas podem receber a vacina até 14 de agosto no drive do Parque da Sementeira ou no Externato São Francisco.

Para se vacinar, é preciso apresentar cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência.