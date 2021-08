Comemoração do Dia dos Pais terá show da banda Téssera no Shopping Jardins

Músicos animam live que será realizada pelo Shopping Jardins na próxima quarta-feira, 4 de agosto

Integrando a programação em homenagem aos pais, o Shopping Jardins realiza live show com a banda Téssera na próxima quarta-feira, 4 de agosto. A transmissão ao vivo acontecerá, a partir das 19h30, pelo perfil do empreendimento no Instagram (@ShoppingJardins) e será comandada pelo apresentador Menilson Filho.

No repertório, estarão interpretações singulares de sucessos de bandas icônicas como Queen, Guns N’ Roses, Pearl Jam e Aerosmith, principais influências do grupo comandado por Bruno Kelvernek. Formada em 2017, Téssera é um dos destaques da cena cultural sergipana, apesar do pouco tempo de estrada. O sucesso é atribuído ao talento e à experiência de seus músicos.

Além de curtir o melhor do rock nacional e internacional, durante a live show, o público terá a oportunidade de conferir sugestões de presentes para os pais, com a facilidade de poder efetuar as compras no conforto de casa, por meio da plataforma Shopping Jardins Online.

Acessando o aplicativo (Android ou iOS) ou o site shoppingjardinsonline.com.br, as famílias encontram produtos que agradam aos pais de todos os estilos, do tecnológico ou fashionista ao fitness. São mais de 8,3 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia.

Shopping Jardins Online atende a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

Compras no Shopping Jardins Online valem o dobro de chances para concorrer a uma cobiçada moto BMW, modelo G310 R. Cada R$ 150 em pedidos pelo aplicativo (Android ou iOS) ou site shoppingjardinsonline.com.br, entre 28 de julho e 12 de agosto, vale dois números da sorte para participar do sorteio.

As notas e cupons fiscais devem ser cadastrados até as 21 horas do dia 12 de agosto, clicando no banner da promoção disponível no site shoppingjardinsonline.com.br, onde o público também acessa o regulamento completo da campanha. O resultado será divulgado no dia 16 de agosto nas redes sociais do Shopping Jardins (Instagram e Facebook).

O quê? Transmissão ao vivo de show com a banda Téssera e sugestões de presentes para os pais disponíveis no Shopping Jardins Online.

Quando? Quarta-feira, 4 de agosto, às 19h30.

Onde? Perfil do Shopping Jardins no Instagram (@ShoppingJardins).

Acesso? Gratuito.

