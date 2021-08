Covid-19: Aracaju vacinou 3.352 pessoas nesta segunda-feira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando com a campanha de imunização da população contra a covid-19. De acordo com o calendário, esta segunda-feira, 2, foi dedicada à vacinação dos cidadãos com 28 anos.

De forma concomitante, a gestão municipal também deu continuidade à vacinação das pessoas que estavam com a segunda dose do imunizante agendada, bem como a imunização de grávidas e puérperas. O dia também foi marcado pelo início da antecipação da segunda dose da AstraZeneca para quem se vacinou de 8 a 12 de maio. Ao todo, somente no dia de hoje, foram vacinadas 3.352 pessoas, sendo 1.998 com a primeira dose e 1.354 com a segunda dose.

Com essas novas aplicações, a capital atingiu a marca de 52,06% da população aracajuana vacinada contra a doença causada pelo Sars-CoV-2, acumulando, até o momento, 346.170 pessoas vacinadas.

Daiane das Graças Santos, de 28 anos, foi ao ponto de vacinação montado no campus da Uninassau, situado na avenida Augusto Franco. Imunizada com a primeira dose, ela disse estar feliz e esperançosa por dias melhores. “É a minha primeira dose. Para mim, foi ótimo, porque, para sair à rua, fica complicado sem a vacina. Mas independentemente disso, vou continuar usando máscara”, afirmou.

Eliomar Júnior, 28, também foi à Uninassau tomar sua primeira dose. “Estou alegre e muito feliz, dando graças a Deus de estar imune contra essa doença e passar a proteger quem a gente ama e quem está perto da gente. Quem tem parentes mais velhos em casa é importante também protegê-los. Todos têm de se imunizar, não só a mim, todos. Recomendo, é super tranquilo”, disse.

No auditório Antônio Vieira Neto, situado na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, Denilson Ramos Farias, 40, completou seu esquema vacinal. “Minha segunda dose. Concluindo meu ciclo e o meu sentimento é de muita alegria. Com fé em Deus, vai dar tudo certo e esperamos acabar com essa doença no mundo. Estou mais aliviado agora e vou continuar me precavendo”, frisou, ao lembrar que irá continuar com os protocolos de biossegurança.

Josineide Maria de Souza Oliveira, 48, também tomou a segunda dose no auditório e agora está completamente imunizada. “Só tenho a agradecer a Deus e a Jesus por essa esperança, porque eu pedi tanto para chegar essa vacina e está chegando para todos nós. Estou aliviada, graças a Deus. Jesus é maravilhoso”, disse, externando fé.

Novo calendário

A Prefeitura de Aracaju avançará na vacinação contra a covid-19 e incluirá toda a população de 26 e 27 anos no calendário municipal, a partir desta terça-feira, dia 3. Esse público poderá receber a primeira dose do imunizante nos drive-thrus – localizados no Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h -, após cadastro no portal “VacinAju”, ou em um dos seis pontos fixos disponibilizados na capital: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Uninassau (Siqueira Campos), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Unit (Farolândia).

Grávidas e puérperas acima de 18 anos podem se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

A antecipação da segunda dose da AstraZeneca esstá disponível no drive do Parque da Sementeira, das 8h às 17h, e nas UBSs Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Roberto Paixão (17 de Março), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Eunice Barbosa (Porto Dantas), Manoel de Souza (Jabotiana) e Augusto Franco, das 8h às 16h.

Foto: Marcelle Cristinne