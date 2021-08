Deputada propõe uso de barreiras sanitárias nas fronteiras do Estado de Sergipe, rodoviárias e no aeroporto de Aracaju

Na Sessão extraordinária Mista desta terça-feira (03), os deputados aprovaram a Indicação Parlamentar de nº 355/2021, de autoria da deputada Diná Almeida. A deputada sugere que sejam instaladas barreiras sanitárias preventivas nas fronteiras do Estado de Sergipe, rodoviárias e no aeroporto de Aracaju.

Segundo defende a parlamentar, a iniciativa serve de medida de controle contra a propagação do coronavírus. “Visa controlar o trânsito de pessoas e mercadorias com a finalidade de evitar o contágio e a disseminação do vírus.

Aprovada por unanimidade, a propositura será encaminhada ao governador de Sergipe e aos órgãos responsáveis.

Foto: Divulgação Ascom

Por Stephanie Macêdo