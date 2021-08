Deputado apela por reajuste do valor do piso salarial dos professores de Itabaianinha

Na retomada dos trabalhos legislativos do segundo semestre na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira, 3, o deputado Iran Barbosa, do PT, iniciou o seu discurso em defesa da educação e dos educadores de Sergipe, compromisso histórico pessoal e parlamentar, reforçando, desta vez, a luta do magistério do município de Itabaianinha.

Iran Barbosa defendeu o reajuste do valor do Piso Salarial Profissional para a categoria daquela cidade.

De acordo com Iran, os educadores e as educadoras do povo de Itabaianinha vêm sendo prejudicados, reiteradamente, com a ausência do reajuste do valor do Piso Salarial e a consequente repercussão nos níveis e classes da sua carreira.

“Quero aqui externar minha solidariedade aos meus colegas professores de Itabaianinha, que desde 2015 não tiveram reajuste no seu Piso Salarial. Trata-se de uma questão não só de respeito à lei, mas de humanidade e de respeito às conquistas de uma categoria”, manifestou Iran.

“Há uma Lei Nacional que prevê o reajuste do Piso Salarial Profissional do Magistério, mas muitos gestores públicos não cumprem a determinação da Lei. É preciso que o governador e os prefeitos que ainda não cumpriram a lei procedam a atualização do valor do Piso”, cobrou.

Iran Barbosa pontuou a situação em Itabaianinha ainda se agrava, pois há um débito que a Administração Municipal não honrou referente ao reajuste do valor do Piso Salarial de 2012, no montante de 6,22%.

“Apelo à Administração Municipal de Itabaianinha para que resolva essa situação e garanta o direito dos educadores e das educadoras, evitando um acúmulo ainda maior do passivo trabalhista, que já foi contraído pela Administração frente à categoria, que vem sofrendo com a ausência dessa medida legal”, apelou Iran Barbosa.

Por Valesca Montalvão