Deputado propõe projeto de recuperação de rodovia em Itaporanga

Os deputados aprovaram na manhã desta terça-feira (03), a Indicação Parlamentar de nº 354 de autoria do deputado Luciano Pimentel (PSB). O deputado propõe que seja viabilizado um projeto de recuperação de asfáltica da Rodovia SE-265, que liga o município de Itaporanga D’Ajuda ao município de Lagarto.

Segundo Pimentel, além do asfaltamento, o projeto deve contemplar ainda a implantação de sinalização e iluminação. “Esse projeto é de suma importância pare a melhoria na qualidade de vida da região. As estradas eficientes ajudam no escoamento de produtos agrícolas e na mobilidade urbana”, conta.

Luciano Pimentel destacou ainda que estudos comprovam que a qualidade da via influi diretamente sobre a economia das empresas pelo incremento de custos nas operações de transporte. A propositura será encaminhada ao governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas e para a o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ubirajara Barreto Santos.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo