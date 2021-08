Deputado solicita perfuração de poço artesiano em Gararu

No retorno das Sessões Extraordinárias Mistas da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), do segundo semestre, nesta terça-feira, 03, as Indicações nos 359 e 361, de autoria do deputado estadual Jairo de Glória (PRB). Nelas, o parlamentar solicita ao Governo do Estado benefícios para os sergipanos como: a perfuração de um poço artesiano no povoado Bela Vista, no município de Gararu e, em caráter de urgência, a inclusão dos motoristas de aplicativo no plano de vacina~]ao contra a COVID-19.

Justificando a importância das proposituras, o deputado Jairo de Glória afirmou que diante do cenário de seca sem trégua é de extrema necessidade criar uma cultura de convivência com a estiagem. “Devido a falta de fornecimento e abastecimento de água e atento ao apelo constante dos residentes, se faz necessário criar iniciativas que venham a amenizar os problemas gerados na comunidade”, explicou o parlamentar, enfatizando a necessidade da Indicação nº 359.

Sobre a Indicação nº 361, Jairo de Glória a vacinação para motoristas de aplicativo é uma medida de reduzir a superlotação no transporte público, nesse período de pandemia.

