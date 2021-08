Edvaldo: “Com o plantio destas 3.500 mudas, avançamos na construção de uma cidade mais sustentável”

A Prefeitura de Aracaju iniciou, na manhã desta terça-feira, 3, o plantio de 3.500 mudas de árvores na capital, avançando no projeto de construção de uma cidade resiliente e sustentável. A autorização para o começo dos trabalhos foi dada pelo prefeito Edvaldo Nogueira, na avenida Alexandre Alcino, zona Sul, onde serão plantadas as primeiras 500 mudas. Fruto de um convênio celebrado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Fundo de Defesa de Direitos Difusos e Termo de Cooperação com o Município, a iniciativa integra o projeto 45 do Planejamento Estratégico da administração, cuja meta é ampliar a cobertura e a qualidade da arborização urbana, com o plantio de 20 mil mudas nos próximos anos.

“Esse é um projeto muito importante porque visa melhorar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que torna a cidade resiliente, sustentável. É uma iniciativa que começou a ser colocada em prática quando retornamos à Prefeitura e que agora vamos intensificar, demonstrando o nosso compromisso com a nossa capital e com a sustentabilidade. Inicialmente serão 3.500 árvores, mas a nossa meta é muito maior, visto que Aracaju assinou um acordo com o clima, entrou em um projeto internacional, e esse é um passo importante que estamos dando. É uma parceria com o governo federal e estamos muito felizes de poder dar essa arrancada hoje, aproveitando o período chuvoso para plantar, dando vida a este objetivo de tornar Aracaju uma cidade mais arborizada”, destacou Edvaldo.

Ao falar sobre a importância da ação, o prefeito também ressaltou que ela se soma a um conjunto de iniciativas que incluem a revitalização do Parque da Sementeira, entre outros projetos. O gestor enfatizou, ainda, que, para assegurar o sucesso do projeto, “um dos principais desafios está na conscientização da população”. “É uma iniciativa que exigirá de nós intensificar o trabalho educativo. Para isso, iniciamos o plantio de mudas nas escolas e realizaremos outras ações de conscientização para que possamos ir formando essa ideia na população, de que as mudas precisam ser preservadas. Infelizmente, muitas mudas que plantamos nos anos anteriores foram arrancadas. Então, fazemos esse apelo à população, para que preserve. Estamos assistindo às mudanças climáticas e hoje Aracaju dá a sua contribuição para o planeta, mas precisamos contar com a ajuda de todos”, reiterou.

Presidente da Comissão de Obras e Meio Ambiente na Câmara Municipal de Aracaju, o vereador Breno Garibalde expressou sua satisfação por ver o projeto ganhando forma. “Fico muito feliz com essa iniciativa do prefeito. A gente sabe da preocupação que ele tem em ter assinado esse termo de preocupação com o clima e isso envolve tudo isso. Essas 3.500 árvores são um grande avanço porque a gente sabe a importância da árvore urbana para a cidade, em filtrar a poluição, melhorar a qualidade de vida de forma geral, reduzir as enchentes, então fico muito feliz com essa atitude do prefeito de querer transformar Aracaju em uma cidade resiliente porque a gente sabe que não existe desenvolvimento sem sustentabilidade”, frisou.

As mudas serão plantadas por uma empresa contratada pela Prefeitura, que será responsável, ainda, pelo monitoramento e acompanhamento da taxa de natalidade. Destas primeiras 500 mudas que serão plantadas na avenida Alexandre Alcino, estão as espécies farinha-seca, paineira, cajueiro, algodoeiro-da-praia, albízia, moringa, mogno, canafístula, monguba, jaqueira, jamelão, pau-pombo, graviola e ipê amarelo. Também estão entre os pontos contemplados na primeira etapa do projeto as avenidas Tancredo Neves, Padre Arnóbio (Aeroporto), João Amazonas (17 de Março), Jornalista Juarez Dantas (Santa Maria) e Professor José Freitas de Andrade (Coroa do Meio).

“A Prefeitura de Aracaju contratou uma empresa privada para fazer o plantio das mudas, monitoramento e acompanhamento da taxa de natalidade, diferente do que vinha sendo efetivado, o que demonstra uma eficiência muito maior com o recurso público porque estamos plantando e assegurando a sobrevivência. É um conjunto de árvores que serão plantadas em diversas ruas e avenidas das zonas Sul, Norte e de Expansão, e isso significa um avanço dentro do projeto 45 do Planejamento Estratégico, que é o Aracaju Mais Verde. Esse projeto busca melhorar o quantitativo de árvores na cidade, fazer a substituição daquelas árvores que estão em condições sanitárias inadequadas de modo que a gente possa fazer a cidade caminhar para uma cidade mais sustentável e mais verde”, detalhou o secretário municipal do Meio Ambiente, Alan Lemos.

Acompanharam o início do plantio a vice-prefeita Katarina Feitoza, os vereadores Soneca, Cícero do Santa Maria, Pastor Eduardo Lima, Ricardo Vasconcelos e secretários municipais.

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga