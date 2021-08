Em busca de cursos de qualificação, Prefeitura de Socorro procura a UFS

Buscar empresas com visão de crescimento e construir parcerias com instituições públicas são atividades desenvolvidas constantemente pela Prefeitura de Socorro, por meio da sua Secretaria Municipal de Trabalho (Semtrab). Uma das parcerias concretizadas ao longo dos últimos anos foi com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), ainda em 2017, quando foi assinado o Termo de Cooperação com a instituição educacional.

Diante desta parceria, o prefeito Padre Inaldo, acompanhado pela secretária de Trabalho, Mônica Menezes, esteve, na tarde desta segunda-feira, 2, na UFS Campus/São Cristóvão, reunido com o reitor da UFS, Valter Santana, o vice-reitor, Rosalvo Ferreira, e a pró-reitora de extensão (Proex), Sueli Pereira, para alinhar a criação do projeto de extensão, que garantirá aos socorrenses cursos de qualificação voltado para o mercado de trabalho.

“Oportunizar cursos ao nosso povo sempre foi o nosso objetivo porque sabemos que o conhecimento é a grande porta de entrada para o mercado de trabalho. A UFS é uma grande parceira que se soma nesse processo para que os socorrenses possam transformar suas vidas através do excelente ensino ofertado pela UFS”, declarou o prefeito Padre Inaldo

Nesse processo, a Prefeitura ficará responsável pelas inscrições e todo o suporte necessário aos alunos, já a UFS será responsável pela grade e ministração dos cursos. “É necessário que haja a criação de um projeto de extensão, onde haverá a oferta de cursos para a comunidade socorrense. Agora vamos aguardar a liturgia e acompanhar o início da publicação do edital”, explicou a secretária.

Foto Antônio Carlos

Da assessoria