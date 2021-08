Escritores lagartenses lançarão livro intitulado “No Colo da Piedade”

Os escritores Alexandre Fontes, Claudefranklin Monteiro e Taysa Mércia Damaceno prepararam para o dia 29 de agosto de 2021, o lançamento do volume 1 da coleção “Memória Histórica da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Lagarto-SE)”.

Considerando a importância de uma das mais tradicionais e antigas paróquias do estado do Sergipe, sua história será contada ao longo dos próximos anos, em capítulos temáticos reunindo devotos e estudiosos da Igreja Católica.

Trata-se um projeto editorial de fé, mas também científico diante do compromisso de seus autores com as memórias, com os discursos e com a ciência histórica.

Uma obra para ler, aprender e se emocionar. Seu primeiro volume será dedicado à Rafael Batista, falecido este ano e que deixou um legado de serviço aos paroquianos e ao clero da Piedade.

Contando com o apoio do bispo de Estância, dom Giovanni Crippa, dos padres Rodrigo Sant’Ana e Paulo Sezar, do comércio local e da sociedade, o lançamento do livro COLO DA PIEDADE abrirá o Novenário de Nossa Senhora da Piedade em Lagarto este ano.

Fpmte e foto assessoria