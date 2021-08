“Espero que as Sessões sejam mais proveitosas”, diz vereadora no retorno das CMA

Com o retorno das atividades legislativas no plenário virtual da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), após um curto período de recesso, a vereadora Emília Corrêa (Patriota), falou sobre a expectativa para o segundo semestre de trabalho e, reforçou, a importância da normalidade das Sessões (conforme é estabelecido no Regimento Interno).

“Na verdade, retornaremos às Sessões, que é parte importante e, fundamental da legislatura, mas as demandas não têm recesso, os problemas da cidade não têm pausa. Trabalhei normalmente durante esses dias”, salientou a vereadora.

Líder da oposição na Casa, Emília voltou a citar que, o formato atual das Sessões, após aprovação da Resolução 2/2020, destinando apenas um dia, dos três, para votações e os demais para debater os problemas da cidade, não estão sendo bem aproveitados, na sua avaliação. “Com essa Resolução, não permite que nós, vereadores (as), possamos discutir os problemas da cidade e votar todos os dias. Está sendo de forma reduzida. Só temos um dia para votar, na quarta-feira, e, outros dois (terça e quinta) para debater/falar, quando, na verdade, deveriam ser os três dias normalmente com votações e debates, é assim que prevê o Regimento”, afirmou.

A vereadora também ressaltou que aguarda, com ansiedade, às Sessões presenciais. “Espero que com o retorno, mais à frente possamos aproveitar as Sessões na sua integralidade, produzindo mais, para que o aracajuano (a) possa estar acompanhando o trabalho do seu representante e como ele vota em pautas importantes para a cidade”, declarou.

por Andrea Lima