Felipe Franco está namorando jogadora de vôlei: “Tenho uma nova força”

Felipe Franco está de namorada nova e a eleita é a jogadora de vôlei Keyla Alves, que atua no time paulista Osasco.

O fisiculturista costuma postar pouco sobre a relação em suas redes sociais, mas fez uma declaração para ela ao postar as primeiras fotos juntos. “Assim que eu me sinto ao seu lado. Me trouxe paz, carinho, parceria, confiança e muito amor. Para os dias mais sombrios agora eu tenho uma nova força, você. @key.alvees obrigado”, escreveu na ocasião.

Já Keyla é mais aberta sobre o romance, e tem várias fotos postadas ao lado de Felipe desde o mês de maio. No último dia 9 de julho, ela postou uma longa declaração ao amado, celebrando a data especial para eles.

“Quando você chegou eu lembro que tinha prometido pra mim mesma nunca mais me apaixonar por ninguém nessa vida mas confesso que quando meus olhos te viram chegar eu fiquei em choque totalmente imóvel naquele momento, era como se por segundos meu coração tivesse parado e ao mesmo tempo batia tão rápido, eu confesso que as minhas mãos gelaram e eu não sabia disfarçar o quanto estava encantada com você, senti que naquele momento a minha promessa havia sido quebrada e eu estava totalmente apaixonada por alguém que antes eu nunca havia visto em toda minha vida!!!

Nosso dia 9!. Namore alguém que escreva todos os dias no espelho do banheiro antes do banho que te ama. Nosso amor é movido em detalhes e fé, meu melhor amigo”, escreveu.

Felipe viveu um relacionamento de 14 anos com a modelo e apresentadora Juju Salimeni . Os dois se separaram em 2019 e, no final do mesmo ano, ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-marido após ele ter invadido sua casa.

Na época, Felipe usou o Instagram para falar sobre a polêmica. “Vocês conhecem a índole do Franco. Sabem como funciona. Então, estou firmão, estou feliz. Deus sabe o que faz”, disse.

Felipe Franco e Keyla Alves (Foto: Reprodução/Instagram)

