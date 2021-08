Gestão inicia projeto Prefeitura Mais Perto de Você em Salgado

A Prefeitura de Salgado, reuniu todas as secretarias municipais e vai realizar nesta quinta-feira, 5 de agosto, o Projeto Prefeitura Mais Perto de Você. As pastas se uniram em uma corrente de prestação de serviços para a população e a Água Fria é a primeira comunidade contemplada.

Pela Secretaria Municipal de Assistência Social, serão ofertados atendimentos individualizados, orientações sobre BPC e Bolsa Família, além de oficinas para crianças e idosos, entre outros serviços. A pasta da Saúde vai oferecer atendimento clínico geral e nutricional, testes rápidos para covid-19, sífilis, HIV e hepatites B e C, vacinação e outros atendimentos. Em Obras, terá a manutenção de iluminação pública, do calçamento e das vias públicas e demais ações necessárias.

A Educação não ficou de fora e vai aproveitar a oportunidade para entregar os materiais didáticos, realizar mais um Busca Ativa, matrículas no EJA e etc. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai distribuir plantas, reflorestar as margens do rio local e distribuir cinco tonéis para reciclagem de vidro e implantar o projeto Reciclando Vidros. Por fim, a pasta da Cultura vai promover shows com artistas locais seguindo os protocolos sanitários e o Esporte e Lazer realizará aula de zumba e uma ação recreativa para crianças.

Ascom – Prefeitura de Salgado