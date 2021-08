Laércio recebe a Medalha do Mérito Aperipê por sua atuação como relator da Lei do Gás

Pelo reconhecimento do seu trabalho, principalmente como relator da Nova Lei do Gás, contribuindo para o desenvolvimento do setor de Petróleo, Gás e Fertilizantes no Estado de Sergipe, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) foi homenageado com a medalha do Mérito Aperipê, a mais alta condecoração conferida pelo Governo do Estado. A solenidade aconteceu nesta segunda-feira, 02, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

Laércio falou sobre a emoção de receber a tão prestigiada homenagem. “É um momento muito especial para mim. Receber a maior honraria é fruto de um trabalho enorme que fiz, faço e continuarei fazendo em favor do meu Estado. A Lei do Gás e todas as ações que promovam o desenvolvimento de Sergipe sempre farão parte do meu trabalho. Vou perseguir essa pauta para continuar merecendo o reconhecimento do meu povo. Agradeço ao governador Belivaldo Chagas pelo gesto e em especial as pessoas que acreditam no meu trabalho”, disse.

Também receberam a homenagem o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque (Grau Grã Cruz), os diretores da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), Symone Araújo e Cesário Cecchi (Grau Comendador), o fundador e presidente do Conselho de Acionistas do grupo Unigel, Henri Armand Slezynger (Grau Comendador), e o ex-Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Félix (Grau Comendador).

Fonte e foto assessoria