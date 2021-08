Martine Grael e Kahena Kunze conquistam a medalha de ouro na vela

Martine Grael e Kahena Kunze conquistaram, nesta terça-feira, a medalha de ouro na classe 49erFX de vela, e assim se sagraram bicampeãs olímpicas. Na última regata disputada, elas ficaram em terceiro lugar, mas à frente das rivais diretas pelo título, as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, e as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke.

Com resultado, as duas se tornam as primeiras pessoas, entre homens e mulheres, do Brasil a levar dois ouros olímpicos seguidos na vela. Torben/Marcelo Ferreira (star) e Robert Scheidt (Laser) levaram ouro em 1996 e 2004, não conseguindo um bicampeonato seguido.

A medalha de prata ficou com as alemãs Tina Lutz e Sussan Beucke, com 83 pontos perdidos, e o bronze foi para as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz.

No início da regata, as brasileiras optaram por uma direção diferente das adversárias e assumiram a ponta, mas com a argentina colocada. As holandesas estavam um pouco para trás, brigando pela terceira posição. Na primeira boia, as brasileiras contornaram em terceiro, mas à frente das rivais diretas pelo título, as holandesas e alemãs.

Na segunda boia, Argentina e Noruega seguiram na frente, e as brasileiras seguiam em terceiro, posição que lhes dava, no momento, o título. Holanesas e britânicas caíram para as últimas posições após se enroscarem na virada da boia.