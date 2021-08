MPF inicia a retomada gradual das atividades presenciais em Sergipe

O Ministério Público Federal em Sergipe editou portaria que autoriza a retomada das atividades presenciais de modo gradual e parcial a partir de 2 de agosto de 2021. Segundo a Portaria 103/2021, os servidores que irão exercer trabalho de forma presencial devem respeitar os protocolos sanitários vigentes e o limite de pessoas por sala, além de ter autorização da chefia imediata.

O atendimento da Sala de Atendimento ao Cidadão (SAC) deverá ser realizado prioritariamente de forma remota, por meio do site MPF Serviços (www.mpf.mp.br/mpfservicos). Também está disponível o telefone (79) 98138-4541, no período das 8h às 15h, para atendimento e esclarecimento de dúvidas. Em caso de necessidade justificada, poderá haver agendamento para atendimento presencial.

MPF Serviços – Por meio do MPF Serviços é possível enviar uma representação (denúncia) ao MPF, protocolar documentos, registrar reclamações, críticas ou elogios. Também é por meio do sistema que as pessoas podem acompanhar o andamento de processos e documentos em trâmite no MPF, emitir e validar certidão negativa eletrônica. O MPF Serviços pode ser facilmente acessado pelo site do MPF (www.mpf.mp.br/mpfservicos), ou por meio do aplicativo para celular, disponível para Android e iOS.

Confira a íntegra da Portaria 103/2021

Ministério Público Federal em Sergipe