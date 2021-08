“O PSB se organiza para ser mais uma vez protagonista”, afirma Valadares Filho

Em entrevista hoje, 3, no início da tarde à Xodó FM Aracaju, o presidente estadual do PSB, Valadares Filho, destacou o fortalecimento da sigla, que continua firme como alternativa de mudança para Sergipe. A vinda do Dr Emerson, juntamente com os integrantes do MMC – Movimento Mandato Coletivo, foi analisado como um fator importante desse processo.

“Trata-se de um quadro valioso, com um histórico de luta, ética e transparência que se soma ao nosso partido, juntamente com os participantes do MMC. E temos percebido nas ruas, nas caminhadas que tenho feito na capital e no interior, o quanto o PSB mantém sendo essa alternativa para quem quer, realmente, um Estado que tenha como foco o cidadão”, disse.

Segundo Valadares Filho, o PSB sabe do legado que tem, da construção política que fez para chegar ao 2º turno das eleições, três vezes consecutivas. “É a maior prova que temos um legado eleitoral de serviços prestados, e que iremos, mais uma vez ajudar na construção de um projeto para o futuro de Sergipe”, destacou.

O ex-deputado federal lembrou que a pandemia exigirá dos atuais e futuros gestores, muito preparo e capacidade para enfrentar os desafios que surgirão, em especial na economia e na saúde. “As políticas públicas devem estar adaptadas às circunstâncias da vida nacional atual. E as futuras escolhas irão impactar de forma direta na vida de milhões de brasileiros e sergipanos. E o PSB, com seus quadros e novos nomes que se somarão ao partido, está pronto para enfrentar esses desafios”, frisou Valadares Filho.

Por ascom/PSB