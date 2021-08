Operação Fio da Meada: PC cumpre mandado de busca e apreensão em Nossa Senhora das Dores 

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã de hoje (03) no município dorense. Foram apreendidas uma quantidade de droga e uma arma de fogo na residência de Juciavânia Marques dos Anjos e do seu marido Sivino Santos Silva, conhecido como “Paulo”, que também foram presos. A ocorrência é desdobramento da Operação Fio da Meada, deflagrada em 9 de julho, com o objetivo de combater o tráfico de drogas em Dores.

No imóvel do casal, foram encontrados em torno de 3kg de uma substância semelhante à cocaína, um revólver e materiais utilizados para embalagem e comercialização da droga. Os suspeitos foram encaminhados para uma delegacia na capital sergipana, onde permanecerão à disposição da Justiça até a conclusão do inquérito policial.

Com essas prisões, a Operação Fio da Meada é finalizada, com o saldo de nove prisões, além de apreensões de cerca de 3kg de entorpecente e cerca de 5 mil pinos vazios utilizados para acondicionar cocaína, duas armas de fogo, cinco veículos e 15 aparelhos celulares.

A delegada Maria Zulnária destaca a importância do Disque-Denúncia da Polícia Civil (181), pois foi a partir de uma denúncia anônima que os trabalhos, em conjunto com Departamento de Inteligência da Polícia Civil (Dipol), foram realizados.

Fonte e foto SSP