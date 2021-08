Paciente com 64 anos vence a covid-19 após três meses de internação no HU

Ela chegou a passar alguns dias sem acordar depois de ser transferida da UTI para um leito de enfermaria.

Maria do Carmo Gois, 64 anos, veio para o Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe (HU-UFS), vinculado à Rede Ebserh, no dia 29 de abril de 2021, com um quadro grave de covid-19 e necessidade de hemodiálise, regulada do Hospital Regional de Itabaiana. Três meses depois, dona Maria está com um semblante extrovertido: vai finalmente reencontrar a sua família e voltar para casa.

De acordo com a chefe da Unidade de Clínica Médica, Janicelma Lins, o caso de superação de Maria do Carmo emocionou e surpreendeu toda a equipe de assistência. “Quando venceu a covid-19, lembro que ela saiu da Unidade de Terapia Intensiva [UTI] e retiramos todos os sedativos e bloqueadores neuromusculares. No entanto, dona Maria não acordou. Então, quando já começávamos a nos preparar para o pior, ela acabou despertando normalmente alguns dias depois. Penso que só pode ter sido Deus”, relata.

Como médica, Janicelma reconhece que Maria do Carmo faz parte dos casos que ajudaram a aprender sobre a covid-19. “Estamos muito contentes e satisfeitos com a assistência prestada à dona Maria. Como equipe, crescemos muitíssimo. Todos demos o melhor por ela”, diz.

O médico residente René Vasconcelos acompanhou Maria do Carmo de perto e conta que, antes de ser transferida para um leito de enfermaria, ela passou vários dias na UTI Covid-19 e na UTI Geral. “O nosso principal objetivo era conseguir que dona Maria melhorasse o seu quadro respiratório. Quando ela chegou à enfermaria, ainda estava com o traqueóstomo e as sondas”, recorda.

A equipe decidiu dar alta à Maria do Carmo após constatar a sua reabilitação, uma vez que já não precisa de oxigenioterapia, consegue se alimentar por via oral e está começando a caminhar. “Isso é o que nos deixa cada vez mais feliz de trabalhar nas áreas covid-19. Dona Maria do Carmo encontra-se numa fase ótima de recuperação e tem vontade de voltar à sua vida normal”, garante René.

Emoção com a família

Ao reencontrar os seus familiares, Maria do Carmo não conteve as lágrimas. “Deus permitiu que eu me curasse e agora quero voltar para casa”. Ela foi recebida com flores, balões e música religiosa entoada pelos parentes. Alguns deles não viam dona Maria desde a sua internação. A alta foi transmitida ao vivo pelo perfil do HU-UFS/Ebserh na rede social Instagram.

Sobre a Rede Ebserh

O HU-UFS faz parte da Rede Ebserh desde outubro de 2013. Estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e administra 40 hospitais universitários federais. As suas atividades são apoiadas e impulsionadas por meio de uma gestão de excelência.

Vinculadas a universidades federais, essas unidades hospitalares têm características específicas: atendem a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas. Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Ebserh/MEC atua de forma complementar ao SUS e não é responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.

Por Luís Fernando Lourenço

Ascom/HU-UFS/Ebserh