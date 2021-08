Prefeitura abre inscrições para 16 oficinas online promovidas pela Fundat

Por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), a Prefeitura de Aracaju abriu, nesta terça-feira, 3, as inscrições para 16 oficinas online que abrangem diversas áreas de conhecimento. As capacitações são gratuitas e desenvolvidas em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sergipe Tec, Universidade Estácio de Sá e Faculdade São Luís.

Parte das ações estratégicas da Fundat, a oferta destas oficinas visa capacitar a população para qualificar o acesso dos cidadãos aracajuanos ao mercado de trabalho. Nesse sentido, as oficinas vão contemplar temas como meio digital, educação financeira, gestão, sustentabilidade, empreendedorismo, criatividade, tecnologia, entre outros. As capacitações online possuem carga horária que varia de 2h a 3h.

Para realizar a inscrição, é necessário acessar o link a seguir http://abre.ai/c3Ok ou o QRcode que encontra-se na imagem ao lado, e preencher corretamente o formulário com as informações solicitadas. Os interessados também podem se inscrever, clicando neste mesmo link a partir da Bio do perfil da Fundat no Instagram – @fundataracaju. Só é possível se inscrever em até três oficinas.

As oficinas são ministradas por meio da plataforma Google Meet. É muito importante que o aluno compareça na aula no dia e horário da oficina para a qual se inscreveu, acessando o link que será enviado para o e-mail cadastrado. Além disso, é fundamental o preenchimento do formulário de saída, durante a oficina, para comprovar a presença na aula e ser certificado ao concluir a capacitação.

Cronograma

9/8 – segunda-feira: 15h às 17h – Operador de Caixa (2h)

10/8 – terça-feira: 9 às 11h – Os 5 Rs da sustentabilidade (2h)

11/8 – quarta-feira: 10h às 12h – Auxiliar Administrativo (2h)

12/8 – quinta-feira: 16h às 18h – Ferramentas básicas de gestão para o Microempreendedor Individual (Mei) (2h)

13/8 – sexta-feira: 10 às 12h – Educação Financeira (2h)

16/8 – segunda-feira: 10h às 12h – Atendimento ao cliente (2h)

11/8 – terça-feira: 18h às 20h – Oratória (2h)

18/8 – quarta-feira: 10h às 12h – Gestão de Plataformas Digitais (2h)

18/8 – sexta-feira: 18h às 20h – Gestão de Conflitos (2h)

23/8 – segunda-feira: 14h às 17h – Gestão de Pessoas (3h)

24/8 – terça-feira: 15h Às 17h – Gestão de tempo e produtividade (2h)

25/8 – quarta-feira: 18h às 20h – Postura profissional do recepcionista (2h)

26/8 – quinta-feira: 9h às 11h – Noções básicas de segurança no trabalho (2h)

27/8 – sexta-feira: 9h às 11h – Marketing Digital (2h)

30/8 – segunda-feira: 15h às 17h – Motivação e Criatividade nas relações humanas (2h)

31/8 – terça-feira: 14h às 17h – Noções básicas de Excel

Fundat