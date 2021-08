Prefeitura da Barra paga primeira parcela do auxílio emergencial

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, efetuou na última sexta-feira, 30, o pagamento da 1ª parcela do Auxílio Emergencial para taxistas bandeiras, mototaxistas, motoristas e monitores de transporte escolar, canoeiros, artesãos, músicos, profissionais autônomos e ambulantes do segmento de bares e restaurantes. Recebem o benefício as categorias supracitadas que não tiveram direito ao auxílio emergencial do Governo Federal.

Segundo a Lei Municipal de Auxílio Emergencial Cidadão – nº 1032/2021, sancionada pelo prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, serão pagos R$ 200 (duzentos reais) durante três meses, através de recursos próprios. “O auxílio é uma eficiente medida de proteção social para a subsistência das pessoas em situação de vulnerabilidade social”, comenta o prefeito Alberto Macedo.

A secretária municipal de Assistência Social, Emilly Regina, destaca que a medida adotada pela Prefeitura é de grande valia para esses profissionais que foram afetados pela pandemia da Covid-19. “O auxílio visa minimizar as dificuldades nesse período de enfrentamento à crise causada pela pandemia. Até essa data, foram beneficiadas 48 pessoas que atendiam aos critérios da Lei Municipal”, disse.

SECOM Barra