Previsões de decisões

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A solenidade de assinatura da ordem de serviço para recuperação da rodovia que liga Pirambu a Japaratuba foi uma das mais movimentadas politicamente. Aconteceu na sexta-feira passada com a presença de 44 prefeitos, além de lideranças políticas de um maior número de cidades. Segundo relato de pessoas que participaram do evento, o clima era de unidade e satisfação com a unidade de partidos e a densidade do bloco. Aconteceu um pouco de tudo, inclusive a exposição de prováveis nomes para disputar o Governo, que ainda não tinham posto literalmente a cabeça de fora (êpa).

Lógico que não havia um único pré-candidato definido e nem o governador Belivaldo Chagas fez insinuações de prováveis indicações. Mas a maioria apostava que o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) podia ser considerado a “bola da vez”. Para o Senado não há dúvida que o ex-deputado federal André Moura é o nome definido, embora ele não tenha se pronunciado. É verdade que o grupo liderado por André vai compor a base aliada e integrar o Governo Belivaldo. Está claro que o seu nome fortalece a chapa, inclusive pelo entrosamento que demonstra com os já conhecidos pré-candidatos ao Governo, dos quais um será escolhido pelo bloco para disputar a sucessão.

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) compareceu à solenidade, em Japaratuba, e visitou parte das mesas em que se encontravam várias lideranças políticas do interior. Acompanhado de André Moura, cumprimentou a todos eles e foi elogiado por muitos que reconheciam sua administração. Quando perguntado se seria candidato a governador, não confirmava e nem desmentia, sempre dizendo que seu nome estaria à disposição da base aliada. Mas na despedida de cada cumprimento, em que essas mesmas pergunta e resposta eram feitas, ele brincava e também perguntava: “Já imaginaram essa dupla”? Referia-se à chapa dele com André.

Edvaldo está se movimentando em torno da possibilidade de candidatar-se, levando em consideração o trabalho que realiza em Aracaju e admitindo a coincidência de que a maioria dos governadores passou primeiro pela Prefeitura. É inegável o trabalho que faz em Aracaju e a sua dedicação no combate à pandemia, inclusive com o projeto bem sucedido de vacinação. E isso faz com que comece a revelar interesse em disputar o pleito de 2022, mesmo que não tenha possibilidade de rompimento com a base, caso não seja ele o nome escolhido pelo grupo. Já disse que foi eleito a prefeito e não levaria como recusa dos aliados à indicação de outro nome.

No momento o mais citado para disputar o Governo é o deputado Fábio Mitidieri, tendo como senador André Moura, e como vice um nome de consenso que chegasse para acomodar somar divergências. Um parlamentar muito próximo ao governador e que tem bom trânsito entre a base, inclusive pelo seu estilo aglutinador, disse que a chapa será mesmo Fábio e André. Baseia-se no que está ouvindo de membros da aliança. Mas revela que, em caso da não indicação de Fábio, o nome seria o do prefeito Edvaldo. Agora é esperar pela oficialização da previsão…

Laércio visita cidades

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) é candidato a governador e está em contato com prefeitos e lideranças políticas do Interior de forma intensa.

*** O final de semana de Laércio foi para visitas a várias cidades do interior, para discutir problemas da comunidade e tratar sobre liberação de recursos.

*** Laércio trata também sobre candidatura ao Governo em 2022, mas se manterá na base aliada mesmo sendo outro o indicado.

Rogério na disputa

A cúpula do PT admite que há 12 anos o partido não disputa chapa majoritária ao Governo e os “companheiros acham que chegou à hora de apresentar candidato”.

*** O nome é o do senador Rogério Carvalho, que vem atuando nos bastidores e não trata do assunto de forma aberta e pública.

*** Os petistas tentam prorrogar a data da escolha do pré-candidato a governador da base e sugerem que aconteça entre março e abril.

Não há clima

Segundo ainda um integrante importante do PT, Rogério Carvalho terá uma conversa com o governador Belivaldo Chagas, provavelmente em Brasília, para tratar sobre esse assunto.

*** Politicamente percebe-se que não há clima para Rogério ser o indicado para disputar o Governo pela base aliada. Mesmo assim, o PT não vai recuar do seu objetivo político.

Questão dos cargos

Presidente de partido da base aliada disse [em off] que o adiamento da escolha que o PT sugere é porque sabe que vai perder cargos no Governo que deixará de participar.

*** Explicou que o PT ficará no Governo até concordar com decisões do bloco que o apoia, quando recusa às decisões da base, naturalmente passa a ser oposição.

*** – Isso é comum em todas as alianças que se praticam em todos os Estados, disse.

Edvaldo se anima

O prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) começa a expor vontade de disputar o Governo do Estado. A ordem de Serviço em Japaratuba, sexta-feira, em que ele compareceu e sentiu manifestações favoráveis, o animaram para valer.

*** Também valeu o pronunciamento do governador sobre o seu trabalho em Aracaju e aliado de todas as horas.

*** Edvaldo aproveitou as presenças de lideranças e colegas do interior para conversar com todos eles e se colocar à disposição em Aracaju.

*** Ouviu de um prefeito do sertão: “o seu trabalho na Capital repercute no Interior”.

Conceição se mantém

A ex-deputada Conceição Vieira (PT) fez reunião na Fundação Aperipê com servidores e pediu a todos para que evitassem falar em política.

*** Conceição tem dito que não pretende se candidatar em 2022.

*** A informação é que Conceição não se afastará da Fundação Aperipê, mesmo que o senador Rogério Carvalho (PT) não seja o candidato do bloco.

Sobre terceira via

O PSDB convidou e espera resposta para candidatura a Governador de um cidadão que nunca se envolveu em política. O nome dele vem sendo mantido em sigilo.

*** O presidente estadual do partido, Eduardo Amorim, disse que se trata de pessoa muito querida no Estado e tem chance de surpreender como um nome para terceira via.

*** Eduardo reafirma sua candidatura a senador, faz contatos políticos, mas considera muito cedo para lançamento de nomes.

Gualberto deixa PT

O deputado estadual Francisco Gualberto vai deixar o PT e disputar vaga na Câmara Federal: “acredito que tanto eu quanto outros colegas vão tomar essa atitude”.

*** Gualberto vai permanecer na base aliada ao governador Belivaldo Chagas e se mantém “onde está há 20 anos”.

*** – Adianto que mais à frente o meu candidato a governador será o indicado por Belivaldo Chagas, depois de ouvir as lideranças da base, disse.

Uma honra, um troféu

Francisco Gualberto disse que colocar seu nome a candidato federal “é uma honra, um troféu”. E acrescenta: “ser eleito ou não será uma decisão dos eleitores”.

*** Admite que tem defeitos, “mas alguns comportamentos, como oportunismo e outros, eu não tenho e nem considero adversários inimigos”.

*** Além disso, demonstra sensibilidade às dificuldades de outros e mantém o seu comportamento em favor da igualdade e dos direitos sociais.

Aguarda definição

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), um dos nomes postos para disputar o Governo pela base aliada, disse ontem que “nesse momento, estamos no aguardo do governador Belivaldo”.

*** – Ele já disse que no tempo dele irá chamar o grupo e definir. Portanto, é seguir trabalhando e confiando, disse.

Jorge pensa em Governo

O ex-deputado federal Jorge Alberto analisa o seu retorno às disputas eleitorais. Deixa claro, entretanto, que pensa em mandato majoritário e, unicamente de governador.

*** Ainda sem partido, Jorge Alberto conversa com lideranças políticas e pode anunciar sua posição definitiva mais à frente.

*** Deixa claro que não deseja mais participar de eleição para deputado (estadual ou federal) e nem para o Senado.

Rogério e Correios

Senador Rogério Carvalho (PT) diz que o Ministro das Comunicações, Fábio Faria, presta um dos papéis mais lamentáveis da nossa história, agora em rede nacional.

*** – Os Correios, empresa pública, tem um papel fundamental na integração e soberania nacional, principalmente em um país com tamanho continental como o Brasil, diz.

Psol na disputa

O Psol terá congresso estadual dias 10 e 11 de setembro. O partido acena para candidatura própra ao Governo do Estado, que pode ser ou não decidida durante o encontro.

*** O ex-presidente da OAB, Henri Clay, é candidato a deputado federal e já trabalha para montar uma chapa forte

Um bom bate papo

Belivasretado – Eu quero um telefone que além de identificar quem tá ligando, identifique o assunto da ligação pra eu decidir se atendo ou não.

Metrópole – Em conversa com apoiadores, presidente também acusou o ministro Barroso de ajudar a soltar o petista [Lula] para colocá-lo de volta na Presidência.

Subtenente Edgard – O Congresso é uma vergonha nacional, o STF uma vergonha mundial, a grande mídia uma vergonha geral, aonde vamos parar?

O Antagonista – Em recado a Jair Bolsonaro, Luiz Fux diz que ainda há espaço para o diálogo, mas é preciso compromisso; e lembra que ‘palavras voam; ações fortificam’.

Rogério Carvalho – O TSE acaba de solicitar ao STF que Bolsonaro seja investigado por disseminação de mentiras contra urnas.

Metrópole – Ao longo deste ano, Bolsonaro fez declarações nas quais ameaça a realização das eleições em 2022 caso não haja voto impresso.

Mônica Bergamos – Tomás Covas, filho de Bruno Covas, reage a Bolsonaro: “Covarde que nunca saberá o que é amor”.

Diego Garcia – É mais fácil o povo destituir todos os ministros do que os ministros destituírem Bolsonaro. Eles não foram eleitos por ninguém.