Projeto desenvolvido pela Biblioteca Epiphanio Dória é único selecionado no Nordeste

A biblioteca participou entre 85 propostas enviadas de todo o Brasil

Tendo como foco a inclusão digital, educação, ética e meio ambiente, o projeto Reciclatec, desenvolvido pela Biblioteca Pública Epifânio Dória (BPED) sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), foi o único da região Nordeste a ser selecionado para integrar a programação do 12º Seminário Internacional Biblioteca Viva, que será realizado no período de 2 a 6 de agosto e terá como tema: “Bibliotecas para todos nós, para hoje e para o futuro”. O evento, que elegeu para serem apresentados os projetos mais inovadores desenvolvidos em Bibliotecas Públicas e Comunitárias do Brasil, este ano será virtual em função do enfrentamento da pandemia da covid-19 e contará com transmissão ao vivo no canal do SisEB no YouTube.

O seminário, considerado um dos maiores eventos do tema na América Latina, é parte integrante de um conjunto de ações do SisEB (Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo), coordenadas pela Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, gerenciadas e executadas pela SP Leituras, e reúne profissionais e especialista do setor de todo o mundo. Tem apoio institucional da FEBAB, FESPSP, Instituto Cultural Etc., Rede Beija-flor de Pequenas Bibliotecas Vivas de Santo André e Rede Leitura e Escrita de Qualidade para Todos. A iniciativa conta ainda com a parceria do Goethe-Institut São Paulo.

A diretora da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, Juciene Maria, conta que ao todo foram 85 propostas enviadas de todo o Brasil para compor a programação do evento. O Reciclatec foi selecionado para um dos seis painéis do seminário, que atrai participantes do Brasil e do exterior. “Muito gratificada, é assim que me sinto; e extremamente feliz com a seleção do trabalho da biblioteca e a importância de participar, sendo a única do Nordeste. Mesmo com o isolamento, a Bped nunca parou: buscamos ferramentas e mecanismos que contemplassem nossos usuários, e as atividades foram um sucesso. A seleção do Reciclatec é o resultado de um trabalho conjunto da equipe da Biblioteca que, com empenho e dedicação, vem desenvolvendo ações na democratização do saber, integração social e exercício da cidadania”, conta a gestora.

O Reciclatec foi responsável pela produção de máscaras de proteção facial, face shields, que foram destinadas pelo Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e o Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT/SE) para os trabalhadores das Cooperativas dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care) e de Reciclagem do Bairro Santa Maria (Coores). O equipamento de proteção individual tem ajudado na prevenção do contágio pelo novo coronavírus durante o trabalho dos cooperados.

A participação da Biblioteca Epiphanio Dória está programada para a próxima quinta-feira, 5 de agosto, às 16h05, na “Sessão de Painéis”, que é um dos momentos altos do evento e reúne experiências que permanecem firmes e atentas com o compromisso de fortalecer e aprimorar a qualidade dos programas e dos serviços prestados às comunidades. A atividade é aberta ao público e será transmitida pelo canal do YouTube do SISEB.

Assessoria de Comunicação da SEDUC