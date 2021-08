PMA convoca candidatos para procedimento de heteroidentificação

Inicia nesta terça-feira, 3, e segue até o próximo domingo, 8, o prazo para que os quatrocentos candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, no ato da inscrição do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (Semed) enviem, através da plataforma digital AjuInteligente, as fotos, vídeo e documentos especificados no Edital nº 07/2021 de convocação para o procedimento de heteroidentificação.

Segundo o documento, todo o procedimento será realizado remotamente no formato eletrônico, “considerando o panorama mundial a respeito da elevada capacidade do coronavírus (Covid-19), e atendendo às medidas legais impostas pelos governos Federal, Estadual e Municipal, além dos órgãos de controles sanitários e fiscalizações, no sentido de evitar aglomerações e expor pessoas aos riscos de propagação do vírus”.

Além das imagens, do vídeo e documento de identificação oficial com foto, cada candidato também deve remeter a autodeclaração disponível no Anexo Único do mesmo Edital. Para anexar os arquivos, o proponente deve acessar a plataforma AjuInteligente, através do endereço ajuinteligente.aracaju.se.gov.br, clicar na opção “PSS-SEMED”, e em seguida na opção “Heteroidentificação”. Não serão aceitos documentos enviados fora do prazo estabelecido.

Recursos

A Prefeitura de Aracaju também publicou o resultado após análise recursal. O Edital nº06/2021 foi publicado na sexta-feira, dia 30 de julho, e nele constam os nomes dos candidatos aptos à próxima fase do Processo Seletivo. Para ter acesso ao documento, clique aqui.

Cronograma

O Processo Seletivo Simplificado da Semed é uma realização da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em concomitância com a Secretaria da Educação. De acordo com o cronograma, o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação será divulgado no dia 16 de agosto. Já o dia 17, está reservado para a impetração de recursos dessa fase. Por fim, no dia 20, ocorre a publicação do resultado final do certame.