São Cristóvão: Paróquia Nossa Senhora de Loreto será novo ponto de vacinação

A partir desta quarta (04) a vacinação contra a covid-19 para a população do bairro Eduardo Gomes e bairros circunvizinhos será no salão da Paróquia Nossa Senhora de Loreto. A Paróquia fica localizada na rua 45, nº 63 no Conjunto Eduardo Gomes e o salão fica em frente, ao atravessar a rua. O local substituirá a escola Glorita Portugal, que não funcionará mais como ponto de vacinação.

Para atender aquela localidade também estão disponíveis como pontos de vacina as UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria), UBS Massoud Jalali (Rosa Elze) e CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

A vacinação ocorrerá nos mesmos horários, das 9h às 12h e das 13h às 16h, e para se vacinar basta apresentar documento de identidade, comprovante de residência de São Cristóvão e cartão SUS ou CPF.

São Cristóvão está atualmente vacinando as pessoas com 29 anos ou mais, os grupos prioritários e as pessoas que procuram as segundas doses do imunizante. Até a última sexta-feira (30) já haviam sido aplicadas 41.327 doses da vacina contra a covid-19 (primeira dose ou dose única), o que corresponde a 56,30% da estimativa de habitantes acima de 18 anos do município.

Confira o vacinômetro:

Vacinômetro – Boletim Vacinação Covid-19 – São Cristóvão até 30/07

1ª DOSE

Doses Recebidos: 41198

Doses aplicadas: 41327

Grupos prioritários: 24511

População geral sem comorbidades: 16816

2ª DOSE + DOSE ÚNICA

Doses Recebidos: 17192

Doses aplicadas: 12198

Grupos prioritários: 9636

População geral sem comorbidades: 2562

Fonte e foto assessoria