Vereador Cícero comemora escolha do bairro Santa Maria para início de projeto de plantação de mudas

Na manhã de hoje, terça-feira (3), o Vereador Cícero do Santa Maria esteve ao lado do Prefeito de Aracaju Edvaldo Nogueira, na Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria, onde pôde acompanhar o início de um importante projeto por parte da gestão municipal, que é a plantação de mudas nas principais avenidas de Aracaju. ” É de extrema importância uma ação como essa, além de trazer uma beleza natural, ao longo dos anos trará uma qualidade de vida muito maior para a nossa comunidade” Disse o vereador.

A ação faz parte de um planejamento entre a prefeitura de Aracaju e Ministério da Justiça e Segurança pública, por meio do fundo de defesa de direitos difusos e termo de cooperação com o município. O projeto tem como objetivo tornar a nossa Capital, uma cidade ainda mais sustentável, e com maior qualidade de vida.

O vereador Cícero do Santa Maria parabenizou o Prefeito de Aracaju pela iniciativa do projeto ter sido no bairro Santa Maria. ” Parabenizo o Prefeito Edvaldo por trazer de forma inicial essa ação para o nosso Santa Maria, sabemos que serão plantadas mais de 3500 novas mudas em toda Aracaju, mas as primeiras 500 foram na nossa comunidade. É uma honra e alegria imensa”. Finalizou o vereador, em depoimento para as suas redes sociais.

Fonte e foto assessoria