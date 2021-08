Zezinho: “Inauguração Unigel é consagração de um trabalho”

Defensor da permanência da cadeia produtiva de fertilizantes e atuante pela promoção do desenvolvimento do Vale do Cotinguiba e de Sergipe, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) comemora a inauguração da Unigel Agro, novo nome da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), em Laranjeiras. A solenidade aconteceu nesta segunda-feira, dia 02, celebrando oficialmente o início da produção vanguardista de ureia em Sergipe, a geração de empregos, a recolocação dos trabalhadores e os bons índices da indústria no estado.

Para Zezinho Sobral, este é um momento histórico e de consagração de um trabalho de vários anos. “Nesse momento, Sergipe passa a ser o único estado do Brasil a produzir ureia, fertilizante nitrogenado importante para nosso negócio rural, para a agricultura familiar, para todos que produzem e geram alimentos. Sergipe está à frente. A presença da Unigel Agro traz o desenvolvimento para Laranjeiras, para Sergipe e para o Brasil. E, agora, com a visão social ampliada, com a participação de todos aqueles que estavam aqui comemorando um trabalho árduo, de muita luta e que virá com o desenvolvimento, geração de emprego e crescimento para nosso estado”, celebrou o deputado, que participou da solenidade ao lado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do governador Belivaldo Chagas, de Roberto Noronha Santos, presidente do Grupo Unigel, Henri Arnold, fundador e presidente do conselho de acionistas do grupo Unigel, Symone Cristina Araujo, diretora da Agência Nacional de Petróleo, Laercio Oliveira, deputado federal, Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju e demais autoridades locais.

Em novembro de 2019, a Petrobras assinou o contrato de arrendamento das unidades da Fafen em Sergipe e da Bahia. O tão esperado retorno da produção de ureia em Laranjeiras aconteceu no dia 03 de abril de 2021, resultado da luta capitaneada por Zezinho Sobral em 2018, quando a Petrobras sinalizou a hibernação da fábrica. “Em janeiro de 2021, a fábrica voltou a funcionar renovando a esperança da geração de emprego, renda, da agricultura e do desenvolvimento para Sergipe. A fábrica representa a renovação do parque de misturadores e de transportadores de Pedra Branca. Ela é fundamental na produção de fertilizantes que dão competitividade na agricultura familiar e no agronegócio”, complementou Sobral.

Com o início da produção de amônia e ureia pela Unigel, Sergipe passa a ter capacidade de produção anual de 650 mil toneladas de ureia, 450 mil toneladas de amônia e 320 mil toneladas de sulfato de amônio, tornando-se o maior produtor nacional de fertilizantes nitrogenados. Desde o início da operação em abril, a Unigel já gerou mais de 2 mil empregos diretos e indiretos, além dos gerados nas misturadoras de fertilizantes e transportadoras.

“A Unigel também movimenta o consumo de gás natural como matéria-prima. É um marco para a retomada das atividades industriais do nosso estado, o que reflete no desenvolvimento econômico. A Unigel produzindo é a realização de um sonho para o desenvolvimento de Laranjeiras e de Sergipe. A economia sergipana é impulsionada, se torna competitiva e os trabalhadores têm oportunidades em sua terra. É a cidadania plena através da geração de emprego. A unidade é fundamental para nossa economia na produção de fertilizantes, pois são eles que dão competitividade na agricultura familiar e no agronegócio”, afirmou Sobral.

A antiga unidade da Fafen Laranjeiras iniciou as operações em 1982 com o objetivo de produzir fertilizantes nitrogenados para agricultura e pecuária, ureia, sulfato de amônio, ácido nítrico, gás carbônico e hidrogênio. À época, abriu portas para os avanços em Sergipe, a exemplo da instalação do Terminal Portuário Ignácio Barbosa, no município de Barra dos Coqueiros, a construção da adutora do Rio São Francisco, entre outros.

Em 2018, quando a Petrobras anunciou o fechamento tanto da fábrica sergipana quanto da baiana, alegando perdas no setor de fertilizantes, Zezinho Sobral mostrou-se preocupado e foi ativo na defesa da permanência da unidade sergipana e dos empregos dos trabalhadores. No mesmo ano, iniciou um movimento junto às Câmaras de Vereadores dos municípios do Vale do Cotinguiba e do Vale do Japaratuba (em um total de 6 câmaras) que fizeram uma sessão conjunta com o governador Belivaldo Chagas para defender a fábrica, os empregos e os interesses de Sergipe.

“Em 2019, já com mandato de deputado, reafirmei meu compromisso com a reabertura da Fafen, participando de diversas reuniões na Petrobras com o governador Belivaldo Chagas, o deputado federal Laércio Oliveira, o ex-governador Albano Franco e membros do Governo Federal, visitando a unidade. Também debati a pauta com os parlamentares sergipanos e estive na Assembleia da Bahia para tratar do assunto”, recordou.

Zezinho Sobral recorda, ainda, que em novembro de 2019, a Petrobras assinou o contrato de arrendamento das unidades da Fafen em Sergipe e da Bahia, em uma cerimônia no Rio de Janeiro. “Eu tive a honra de testemunhar e ver o resultado da nossa luta. O retorno das operações em janeiro de 2021 representa um importante celebrado por todos os moradores do Vale do Cotinguiba e do Japaratuba, em especial de Laranjeiras, com as famílias, os trabalhadores, vereadores, prefeitos e todo o estado de Sergipe que somou conosco para não perdemos a unidade”.

“Além de ser uma empresa relevante no agronegócio, a Unigel também dá um importante passo na integração da cadeia de valor ao produzir amônia, matéria-prima fundamental para a produção de acrílicos. Com isso, a empresa deixa de depender da importação desse insumo para abastecer o próprio negócio”, explica Roberto Noronha Santos, presidente da Unigel.

A Unigel Agro em operação também endereça importantes aspectos de sustentabilidade, trazendo maior segurança alimentar e nutricional no Brasil com a redução da dependência de importações, gerando empregos nas regiões em que as fábricas estão instaladas e podendo reduzir os riscos operacionais e financeiros, tanto das empresas misturadoras de fertilizantes – que fabricam os produtos NPK – quanto dos produtores rurais.

O deputado estadual Zezinho Sobral apresentou uma Indicação solicitando à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER) para que proceda a recuperação da infraestrutura rodoviária e pavimentação asfáltica da rodovia SE 211, no trecho que interliga os municípios de Laranjeiras a Riachuelo, especialmente no trecho situado na saída do bairro de Pedra Branca a Riachuelo, no trevo e na rotatória de acesso à Unigel Agro.

“Trata-se de uma área de escoamento agrícola onde transitam muitos caminhões, veículos de transporte intermunicipal e carros pequenos. A estrada que liga BR101 até a antiga Fafen está muito danificada e o tráfego de caminhões ali é intenso. É uma área pequena, mas muito importante. Ela precisa de uma nova pavimentação e vou sugerir para incluir no Pró-Rodovias, programa do Governo do Estado que está reconstruindo nossas vias. Coloco nosso mandato à disposição para somar e fortalecer”, complementou.

Fonte e foto ascom deputado Zezinho Sobral