2ª Assembleia Geral do Movimento Polícia Unida acontece nesta quinta-feira

Com o intuito de deliberar as novas ações do Movimento Polícia Unida, as nove instituições participantes promoverão a 2ª Assembleia Geral, na próxima quinta-feira (05), às 14 horas, na sede da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise).

O Governo do Estado, através do secretário de Administração, receberá o Movimento Polícia Unida às 10h do mesmo dia. A expectativa é que neste dia seja, de fato, aberto o diálogo sobre o adicional de periculosidade.

A pauta da Assembleia consiste em informar o resultado da reunião e deliberar atos públicos e medidas condizentes com a posição do governo.

Convidamos toda a imprensa para saber em primeira mão dos próximos passos do Movimento Polícia Unida.

A sede da Assomise fica no bairro Farolândia, Rua Tenente Aragão, nº 695, Aracaju/SE.