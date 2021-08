Lista dos aprovados para o FIES foi divulgada e está disponível

Foram inscritos estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010, com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa

Os estudantes que fizeram a inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) já podem consultar a divulgação da lista com o resultado da edição 2021 do segundo semestre, publicada nesta terça-feira, 03, no site oficial do FIES. O programa do Ministério da Educação (MEC) oferece condições de financiamento a juros zero para cursos superiores em faculdades e universidades particulares, incluindo todas as instituições de ensino do Grupo Tiradentes em Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Financiamento

Foram inscritos para concorrer ao financiamento os candidatos que participaram do ENEM a partir da edição de 2010 com notas igual ou superior a 450 pontos nas provas e superior a 0 na redação. Os financiamentos podem variar de 50 % a 100%, dependendo da renda familiar em comparação ao valor do curso, mas é necessário possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos. Os pré-selecionados devem complementar a inscrição no período de 4 a 6 de agosto de 2021.

Os candidatos que não forem pré-selecionados serão automaticamente incluídos na lista de espera e convocados segundo a classificação. A lista será atualizada com base nas informações da complementação cadastral.

Os selecionados precisam comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição escolhida, para validar suas informações em até cinco dias, contados a partir do dia imediatamente subsequente ao da complementação da sua inscrição na modalidade do Fies.

Depois, ele deve ir a um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA, com a documentação exigida e especificada nos normativos vigentes para fins de contratação. Uma vez aprovada pelo agente financeiro, basta formalizar a contratação do financiamento.

Outras informações sobre o Fies podem ser acessadas no www.unit/fies.

