Em nota envia à imprensa, o deputado federal Valdevan Noventa (PL) diz, através de sua Assessoria de Imprensa, responder as declarações do apresentou de programa da Fan Fm, sobre diálogos com o senador Rogério Carvalho (PT).

Segundo o deputado Valdevan Noventa, em nenhum momento e em nenhum meio de comunicação, ele afirma que “sentou” ou esteve com o senador Rogério Carvalho. O parlamentar esteve sim, no dia 17 de Julho, um sábado, em reunião com a Direção do Partido dos Trabalhadores (PT) em Sergipe”.