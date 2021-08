Alterado  funcionamento das UBSs de síndrome gripal no final de semana

A partir deste sábado, dia 7, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) exclusivas para atendimento de síndrome gripal estarão fechadas para atendimento aos finais de semana. Com isso, pacientes com sintomas gripais podem buscar assistência nos hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva aos sábados e domingos.

Durante a semana, a capital continua com atendimento para síndrome gripal nas UBSs José Machado (Santos Dumont), Lauro Dantas (Bugio), Ministro Costa (Inácio Barbosa), das 7 às 18 horas, e nos hospitais Fernando Franco e Nestor Piva.

A Secretaria Municipal da Saúde já havia realizado adequações no atendimento dessas UBSs por conta da redução da procura pelo serviço, reflexo da diminuição de casos de covid-19. Conforme dados apresentados no Comitê de Operações Emergenciais (COE), Aracaju está em estabilidade de casos comparado com últimos 14 dias e houve uma queda de 31%.