Após recesso, Câmara de Lagarto retoma sessões presenciais

Na manhã desta terça-feira, 3, foram retomados os trabalhos na Câmara Municipal de Lagarto, após cerca de um mês de recesso. Em sessão presencial, além dos parlamentares lagartenses, apenas os funcionários da Casa puderam acessar o plenário, em razão do momento de pandemia ainda vivido pelo município.

O presidente da Câmara de Lagarto, Amilton Fontes, falou sobre essa decisão. “Nosso plenário é pequeno, já estamos em 17 vereadores, além de profissionais que garantem a transmissão da sessão, assessores que acompanham os projetos. Liberar o público nesse momento não é correto, já que ainda estamos num momento de pandemia”, disse.

E acrescentou “Ainda não é o momento de liberarmos a entrada do público, sabemos que nossa estrutura não vai comportar receber, por exemplo, 40 pessoas”.

Amilton destacou ainda a retomada como um processo de continuidade das atividades realizadas nesses primeiros meses de trabalho, e agradeceu o apoio de funcionários e parlamentares nesse período.

“Agradeço a todos que me ajudaram e continuam me ajudando a conduzir esta Casa. Somos 17 vereadores com um compromisso claro: melhorar a vida do povo de Lagarto. Até agora não vi diferença entre situação e oposição. O desempenho tem sido feito em conjunto e o resultado já pode ser visto em projetos como a Procuradoria da Mulher e o Auxílio Emergencial”, discursou.

Retrospectiva do primeiro semestre de 2021

O presidente Amilton Fontes também apresentou na sessão legislativa o apanhado de proposituras que compuseram os primeiros seis meses de trabalho.

Foram: 33 sessões, 36 projetos de lei, 6 projetos de lei vetados, 122 requerimentos, 517 indicações, 8 decretos legislativos, 3 emendas aditivas, 2 projetos de resolução e 1 emenda modificativa.

Fonte: Ascom CML