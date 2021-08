Belivaldo prorroga auxílio Cartão Mais Inclusão Emergencial e cria o Pró-Sertão Bacia Leiteira

O governador de Sergipe enviou para a Assembleia Legislativa de Sergipe um Projeto de Lei para garantir que 14 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza continuem recebendo o auxílio entre R$ 100 e R$ 200 por mais três meses, até outubro. “Enviamos para a Alese um projeto de lei para garantir que 14 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que recebem o Cartão Mais Inclusão Emergencial, com a última parcela depositada em julho, continuem recebendo o auxílio entre R$ 100 e R$ 200 por mais três meses”.

Estes beneficiários são os que estão inscritos no Cadastro Único para programas sociais (CadÚnico) e não recebem nenhum outro auxílio estadual ou federal. Mais 6 mil famílias já estão recebendo o benefício de forma permanente, num total de 20 mil atendidas pelo CMAIS.

O investimento total este ano no programa é de cerca de R$ 21 milhões que está ajudando a dezenas de milhares de mães e pais de família a superarem os efeitos econômicos da pandemia e garantir o pão de cada dia neste momento ainda tão difícil.

Pró-Sertão Bacia Leiteira

O giovernador anunciou também a criação do Pró-Sertão Bacia Leiteira. “Para ajudar os nossos irmãos sertanejos no período das secas, estamos enviando para a Assembleia Legislativa de Sergipe um projeto de Lei que cria o Pró-Sertão Bacia Leiteira”.

Sobre esse benefício, o governador diz que “nos moldes do que já fazemos por meio do Mão Amiga Cana de Açúcar e Laranja, vamos destinar um auxílio para que estes pequenos criadores consigam manter suas atividades durante os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Auxílio de R$ 1.000, dividido em quatro parcelas de R$ 250 por família (que crie até 10 cabeças de gado), que vai ajudar a garantir comida na mesa, emprego e renda para os pequenos criadores do Alto Sertão sergipano”.