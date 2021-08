Bruna Marquezine faz aniversário e ganha homenagens: “Você é o próprio paraíso”

Bruna Marquezine completou 26 anos de idade nesta quarta-feira (4) e a atriz ganhou homenagens de amigos nas redes sociais. Manu Gavassi escreveu um texto para falar sobre a amizade das duas.

“Hoje é dia dessa leonina com touro que faz meus dias mais divertidos me ensinando a jogar Uno no camarim e me conquistando com bolos, chás e polvilhos. 26 anos… Caramba, amiga. Você cresceu! Risos. Feliz vida pra você hoje e sempre, que você siga se descobrindo dessa maneira linda que você faz e colorindo o mundo ao seu redor no processo. Te amo. Assinado, little mamífero”, escreveu Manu.

Preta Gil escreveu no Stories: “Aniversário da minha baby, mulher linda. Te amo”. Sabrina Sato publicou uma foto da atriz com Zoe, quando a filha da apresentadora era mais nova. “Parabéns, tia Bruna! Você é muito especial e merece todo o amor do mundo! Te amamos”, falou Sabrina.

QUEM NEWS