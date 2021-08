Com mais 6.208 vacinados, Aracaju soma 350.034 imunizados contra a covid-19 na capital

A imunização contra a covid-19 em Aracaju avançou mais uma etapa com o início da vacinação das pessoas com 27 anos nesta terça-feira (03). No primeiro dia da nova faixa etária, foram imunizados 3.864 aracajuanos com a primeira dose, além de 2.344 com a segunda dose, totalizando 6.208 vacinados. Com os dados de hoje, Aracaju tem 350.034 da população adulta vacinada, acima de 18 anos.

Continuação do cronograma

Nesta quarta-feira (04), continua a imunização com a primeira dose para as pessoas com 27 anos. A vacinação está ocorrendo nos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, para as pessoas que possuem o código validado; e em seis pontos fixos, que funcionam das 8h às 16h: Aracaju Parque Shopping (bairro Industrial), Uninassau (Avenida Rio de Janeiro), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio) e Unit (Farolandia)

Grávidas, puérperas e lactantes com código poderão se dirigir ao auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h, localizado na praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, apresentando documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante).

Segunda dose

Para a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência de Aracaju. Os aracajuanos que receberam a primeira dose da vacina CoronaVac no mês de junho também devem completar o esquema vacinal no Auditório Antônio Vieira Neto, das 8h às 16h.

A aplicação da segunda dose da Pfizer foi antecipada para quem foi vacinado entre 4 e 14 de maio. Para esse público, a vacina estará disponível no drive da Sementeira e no Externato São Francisco. É preciso levar o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

A aplicação da segunda dose da Astrazeneca também foi antecipada para quem foi vacinado entre 2 e 19 de maio. Para esse público, a vacina estará disponível no drive da Sementeira e nas UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Roberto Paixão (17 de Março); Marx de Carvalho (Ponto Novo); Augusto Franco (Augusto Franco); Eunice Barboza (Coqueiral) e Manoel de Souza (Sol Nascente). É preciso levar o cartão de vacinação, comprovante de residência e documento com foto.

Informações e foto SMS