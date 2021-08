Coordenação do CER IV apresenta serviços a órgãos e entidades que atuam com pessoas com deficiência

A Coordenação do Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), serviço a ser inaugurado através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem realizando uma série de reuniões com órgãos e entidades que atuam na defesa e execução dos direitos da pessoa com deficiência. Na pauta, a apresentação dos serviços da unidade, construída e preparada para trabalhar as deficiências visual, motora, auditiva, intelectual além do Transtorno do Espectro Autista ( TEA).Nesta terça-feira, 04, a coordenação reuniu-se com equipes das secretarias de Estado da Educação e da Inclusão e Assistência Social.

“Essas agendas são importantes para que possamos divulgar como vai se dar a chegada do usuário ao CER IV e como ele terá acesso os nosso serviços”, disse a coordenadora da unidade, Sayonara Carvalho, acrescentando que, por ser esta uma pauta intersetorial, torna-se importante e relevante o diálogo com as instituições para que se compreenda o fluxo de demandas da pessoa com deficiência que circula em outras pautas do governo.

Segundo Sayonara Carvalho, na reunião com as equipes da Educação e Inclusão foi apresentada a dinâmica do CER IV ficou estabelecida uma agenda de construção do fluxo intersetorial a partir da inauguração da unidade. Nesta quinta-feira, a coordenadora do CER IV participará da reunião do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência e Altas Habilidades para falar sobre abertura e funcionamento do centro.

À tarde, a abordagem será feita com as equipes multiprofissionais e de Atenção Domiciliar dos municípios sergipanos, em uma reunião virtual dando sequência à agenda iniciada no dia de ontem com os Coordenadores Municipais da Atenção Primária e Apoiadores do COSEMS ( Conselho dos Secretários Municipais de Saúde). “Nosso objetivo é alinhar o funcionamento do CER IV com as diretrizes da Política Nacional da Pessoa com Deficiência”, enfatizou.

