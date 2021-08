Covid-19: Prefeitura já imunizou 352.988 aracajuanos

Prestes a iniciar uma nova faixa etária na campanha de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, alcançou a marca de 352.988 vacinados, o que equivale a 53,8% da população. No balanço do dia, 2.951 pessoas receberam a primeira dose e 2.140 a segunda, somando 5.091 aracajuanos vacinados.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, 4, último dia de vacinação para as pessoas com 27 anos, Milena Batista dos Santos, se dirigiu à Universidade Tiradentes, no bairro Farolândia, para garantir sua dose. “Vi que o calendário vinha avançando e já estava na expectativa. A maioria das pessoas da minha família e que moram comigo já se vacinaram e eu aguardava pelo meu dia, porque essa primeira dose vai me deixar mais tranquila. Estou muito feliz!”, disse.

Além da Unit Farolândia, também são pontos de primeira dose, funcionando das 8h às 16h: Aracaju Parque Shopping (Industrial), Uninassau (Avenida Rio de Janeiro), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio), Externato São Francisco de Assis (Suíssa), Shopping Riomar (Coroa do Meio). Nesses locais devem ser apresentados documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju. Já os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, ficam abertos das 8h às 17h, e é necessário apresentar, além dos documentos de identificação, o código de validação, gerado no site do VacinAju.

A auxiliar administrativo, Tatiane Rodrigues, foi vacinada no Externato São Francisco e elogiou o avanço no calendário e a organização no ponto de vacinação. “Para ser bem sincera eu imaginava que minha vez ia chegar só no final do ano ou até mesmo ano que vem. Conferi o local mais próximo e vim receber minha dose. Foi super tranquilo, o atendimento muito bom aqui no ponto”, reconheceu Tatiane.

Gestantes, puérperas e lactantes

O Auditório Antônio Vieira Neto, localizado na Praça Dom José Thomaz, bairro Siqueira Campos, é o ponto de vacinação destinado às gestantes, puérperas e lactantes. Para ter acesso ao serviço, basta apresentar um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a condição da mãe (exame de sangue, ultrassom, caderneta da gestante, certidão de nascimento do bebê).

Segunda dose

Para quem se vacinou com a CoronaVac no mês de junho e ainda não recebeu sua segunda dose, o ponto de vacinação é o Auditório Antônio Vieira Neto, que funciona das 8h às 16h.

Já quem recebeu a primeira dose da vacina Pfizer até o dia 14 de maio, tem até o dia 14 de agosto para receber a D2. Esse imunizante está sendo aplicado no Externato São Francisco (das 8h às 16h), no bairro Suíssa, e no drive montado no Parque da Sementeira (das 8h às 17h).

A segunda dose da Astrazeneca, para quem recebeu a D1 entre 2 e 19 de maio está disponível nos seguintes pontos: UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), UBS Roberto Paixão (17 de Março), UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Eunice Barbosa (Coqueiral), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente). Nessas unidades, a sala de vacina funciona das 8h às 16h e no drive, no Parque da Sementeira, das 8h às 17h.

Os documentos a serem apresentados são o cartão de vacina onde a primeira dose foi registrada, documento de identificação com CPF e comprovante de residência de Aracaju.