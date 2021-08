Em visita a JHC, Rodrigo Valadares elogia gestão do prefeito e declara: “Modelo a ser seguido”

Nesta terça-feira, 03, o deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, esteve em visita ao prefeito de Maceió, João Henrique Holanda Caldas, mais conhecido por JHC, para tratarem de assuntos políticos.

Para o parlamentar, JHC é um exemplo a ser seguido na política, por sua postura diante à oposição e o trabalho independente que tem exercido na cidade, no qual, segue um modelo que privilegia a escolha de quadros técnicos e não a velha troca de favores e ocupações de cargos entre políticos, o que muito prejudica a sociedade.

“Estive hoje em visita de cortesia ao querido amigo, prefeito de Maceió. Para mim, JHC é um exemplo a ser seguido na política. Jovem, combativo, dinâmico e aguerrido. Um líder que não se curvou aos caciques do seu Estado e vem construindo uma história de transformação em Maceió e com certeza, no futuro, em toda Alagoas”, declarou.

O deputado reiterou ainda que a postura adotada pelo gestor tem colaborado para que ele possa atender, verdadeiramente, os anseios da população, se restringindo aos anseios partidários. Com isso, quem tem ganhado é o maceioense e a aprovação do prefeito já chega a cerca de 80%, segundo levantamento feito pelo Paraná Pesquisas.

JHC é advogado, especialista em Direito Digital e fez mestrando em Gestão Pública. Além disso, estudou Cidades Inteligentes na FGV e Primeira Infância em Harvard. Para Rodrigo, a oportunidade serviu de aprendizado para se integralizar um pouco mais sobre o novo modelo de gestão que o jovem prefeito vem adotando e destacou ainda que voltará a Sergipe cheio de novas ideias para o seu povo.

“Vamos que vamos. A transformação que Maceió está vivendo em breve teremos em Sergipe”, finalizou.

Por Luísa Passos