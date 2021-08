Energisa com inscrições abertas para o programa Jovem Aprendiz

Serão disponibilizadas 41 vagas para Aracaju

Inserir os jovens no mercado de trabalho é um dos principais objetivos do Programa Jovem Aprendiz Energisa realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai em Sergipe. Serão ofertadas 41 vagas para Aracaju.

O programa tem duração prevista de 12 meses com início para outubro. Podem participar, jovens com idade entre 14 e 24 anos que estão cursando ou que já tenham concluído o ensino médio. Os selecionados receberão uma bolsa com o valor definido pela lei do programa.

“Essa é uma oportunidade para jovens que querem ter a sua primeira experiência no mercado de trabalho. O curso será realizado pelo Senai e a parte prática será na Energisa, que oferece todo suporte para esses jovens iniciarem a vida profissional. Hoje temos vários colaboradores que são fruto dos programas de aprendizagem e estão construindo carreira na empresa”, afirma o consultor de RH – Business Partner da Energisa, Emerson Santos.

O assistente administrativo, Bruno Lima Simões Bispo, é um exemplo de jovem aprendiz que se tornou colaborador da Energisa Sergipe. Ele participou do programa no ano de 2018 e atua hoje no Departamento Comercial. Bruno destaca como o Programa Jovem Aprendiz Energisa foi importante para a sua formação profissional.

“Atuei como jovem aprendiz no ano de 2018 no setor comercial e foi de grande importância para o meu desenvolvimento dentro da empresa, onde pude conhecer pessoas, processos, obter conhecimentos e desenvolver habilidades para o meu cotidiano. Hoje, como funcionário da Energisa, percebo o quão importante foi ter passado por essa experiência profissional. Agradeço a Energisa pela oportunidade, acolhimento e por estar fazendo parte de sua história”, afirma Bruno.

Inscrição

Os jovens podem realizar a inscrição para os cursos de assistente administrativo ou para o curso de eletricista de redes de distribuição de energia elétrica. Para fazer parte do programa, é necessário realizar cadastro do currículo, no site da Energisa www.energisa.com.br, e clicar na aba faça parte da nossa equipe.

Por Adriana Freitas