Fábio Henrique: enquanto o povo passa fome, a classe política discute candidaturas

O deputado federal e presidente do PDT em Sergipe, Fábio Henrique, jogou duro durante a live com o ‘Imprensa 24h’, na noite da última terça (03). Durante o bate-papo, o deputado chamou atenção para os problemas sociais que o Brasil está passando, como a fome, e chamou atenção dos colegas políticos que só debatem sobre candidaturas e coligações políticas. Ele ressaltou que tem votado à favor da sociedade e dos trabalhadores, contra as privatizações e que tem buscado formas de reduzir a pobreza, a exemplo de seu projeto de Auxílio Emergencial de R$ 600,00.

“Com tantos problemas que nós temos, no nosso Estado e no País, é impressionante o quanto se perde tempo para falar de conjunturas políticas. Estamos em Agosto, há mais de um ano da eleição, não sabemos nem qual a regra de disputa, ainda é muito cedo. Nesse momento, temos assuntos muito mais importantes e cruciais para o Estado do que ficar discutindo quem será o candidato a cargo A ou B. Eu tenho assumido a defesa dos trabalhadores, tenho tentar resolver problemas pontuais em Sergipe e conseguido liberar emendas para áreas importantes como a Saúde. Nós temos de nos preocupar é em melhorar a vida para o povo”, declarou Fábio Henrique.

O deputado Fábio Henrique reforçou a necessidade de geração de emprego. “O povo está passando fome e ainda reduzem o Auxílio Emergencial para R$ 150,00 e não foi com o meu voto. Eu apresentei um projeto no qual esse valor deveria ser de R$ 600,00 enquanto a pandemia não acabasse e voltasse a ter empregos. Esse negócio de fulano é, ou fulano vai ser, se discute no ano que vem, na hora certa e momento oportuno quando as candidaturas estiverem expostas”, finalizou o deputado pedetista.

Por Henrique Matos