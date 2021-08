Famílias carentes de Aracaju recebem 3ª doação das cestas

Energisa realizou a doação por 3 meses consecutivos

Desde o mês de junho, famílias carentes dos bairros Santa Maria, 17 de março e Porto Dantas estão recebendo cestas básicas. Na terça-feira, 3, foram entregues mais 300 cestas básica pelo terceiro mês consecutivo. A iniciativa faz parte do movimento Energia do Bem, criado pelo Grupo Energisa para viabilizar diversas ações que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela Covid-19.

Nos últimos meses do ano de 2020, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil. Foi com o objetivo contribuir com dezenas de famílias carentes, afetadas com a pandemia, que a Energisa realizou a doação do total de 900 cestas básicas.

“Durante esses três meses a Energisa realizou a doação de cestas básicas para essas famílias ajudando a reduzir parte do sofrimento trazido por esta doença. Renovamos as nossas esperanças por um futuro mais humanitário”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

A dona de casa Jaqueline Santos da Rocha mora no bairro Santa Maria e foi uma das beneficiadas com a cesta básica doada pela Energisa. “Tenho cinco filhos e essas cestas durante os três meses me ajudaram bastante porque não é fácil alimentar cinco filhos. Não tenho um trabalho certo e ajudou bastante. Agradeço muito”.

Parceria

Para a entrega das cestas básicas, a Energisa contou com a parceria do Instituto Rahamim que realizou o mapeamento das famílias. O fundador do Instituto, Cristiano Lima Santos, conta que durante a entrega das cestas básicas as famílias também foram conscientizadas sobre os cuidados durante a pandemia e a importância da vacinação.

“Para nós do Instituto Rahamim trabalhar mais uma vez no Movimento Energia do Bem foi uma grande honra. Em tempos tão difíceis quando a insegurança alimentar impera no estado de Sergipe e o número de doações, de modo geral, terem caído. A Energisa vem socorrer 300 famílias mapeadas pela nossa instituição e oferecer a certeza de poder contar com esses alimentos mês a mês foi muito gratificante. Outro fator foi a possibilidade de sensibilizar a respeito dos cuidados com a pandemia e a importância da vacinação”, afirma Cristiano.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas