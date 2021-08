João Daniel presta apoio a trabalhadores dos Correios

O deputado federal João Daniel (PT/SE) declarou total apoio e solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios do Brasil diante da ofensiva do governo federal. Em discurso na sessão da Câmara Federal nesta terça-feira, dia 3, na reabertura dos trabalhos legislativos, o parlamentar afirmou que a ofensiva feita pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, na noite de segunda-feira, em cadeia nacional, é uma afronta, mentirosa e fake news.

“O ministro das Comunicações estava e está a serviço das grandes empresas e do setor financeiro, que querem uma empresa lucrativa para jogar os trabalhadores e as trabalhadoras dos Correios nas demissões, para serem mais uma grande massa de desempregados. Não vai levar a lugar nenhum os Correios. É mentira! Por isso, nosso total apoio à luta em defesa dos Correios, contra as privatizações e em favor das empresas estatais e o nosso repúdio ao ministro das Comunicações, que representou, lamentavelmente, esse Governo desastroso que é o Governo Bolsonaro”, afirmou João Daniel.

Providências contra ataques

Durante seu pronunciamento, o deputado falou da sua satisfação de ver, pela primeira vez, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), depois de tantas ameaças, tomar providências contra as declarações mentirosas, atacando o sistema eleitoral Brasileiro. Para João Daniel, se o TSE não tomar as providências, ele estará reconhecendo que há falcatruas, que há problemas nas eleições e nas urnas eletrônicas.

“Não é possível deixar uma pessoa como Bolsonaro — que não passa de um miliciano que se apoderou, neste país, do Palácio do Planalto, graças ao apoio de partes do Judiciário, ao apoio de partes de todo o sistema e da elite brasileira, que impediu Lula de ser candidato — voltar a ser presidente da República”, declarou.

João Daniel acrescentou que é preciso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha respeito ao papel da Câmara dos Deputados e coloque em pauta o processo de impeachment. “Nós precisamos afastar esse que não ama a democracia, esse que destrói as empresas estatais, esse que vem fazendo mal a todo o Brasil. Minha solidariedade aos trabalhadores dos Correios. Meu reconhecimento ao TSE por ter tomado encaminhamentos. Agora cabe agora ao Congresso e à Câmara tomar medidas imediatas sobre o afastamento e o impeachment de Bolsonaro”, frisou.

Por Edjane Oliveira