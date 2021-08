Um incêndio registrado na noite desta terça-feira (03) destruiu o galpão de uma fábrica de tecidos localizada no município de Tobias Barreto.

As informações são de que a guarnição do quartel de Lagarto foi deslocada para atender a ocorrência. Foram cerca de quatro horas para combater o incêndio, por conta quantidade de material que havia no galpão.

O telhado caiu e toda a estrutura ficou comprometida. Não houve vítimas.

Foto CBM/SE