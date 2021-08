“Leite materno é a estratégia para reduzir a mortalidade infantil”

O leite materno é o maior e melhor alimento para o bom desenvolvimento do bebê e para lhe assegurar saúde por toda a vida. Em Sergipe, o Banco de Leite Marly Sarney, faz um trabalho de excelência vinculado a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, que atende pacientes de alto risco. O trabalho do banco de leite acontece o ano inteiro e a gerente do banco de leite humano, enfermeira Magda Dória, falou sobre a importância da doação para que seja reduzida a mortalidade infantil, através do alimento.

“Temos uma estrutura bem montada para que as coletas aconteçam da forma mais segura para as mães doadoras. Contamos com postos de coleta e a equipe do banco vai, também, até a casa das doadoras oferecendo conforto e tranquilidade para que aconteça a doação”, explicou Magda. Ela disse que é muito importante o apoio da sociedade a campanha de aleitamento materno, compreendendo que a própria Organização Mundial de Saúde afirma que o leite humano é a grande estratégia para a redução da mortalidade infantil.

Magda observou que amamentar não é uma tarefa fácil e há a dificuldade da criança sugar e do jato sair corretamente, entre outros fatores. Todo esse processo, ela lembra que causa dor na mãe. “Essa mulher fica inchada, chorosa, não dorme bem e precisa muito da rede de apoio para se sentir acolhida”, disse a enfermeira. A enfermeira atentou que o banco de leite auxilia essa mulher e, especialmente nesse tempo de pandemia, foi utilizado todo o protocolo de segurança para que essa doadora se sinta tranquila. “Temos equipes multidisciplinares, de 7h da manhã até às 19h para atender essas mulheres”, informou Magda.

Ela salientou que a maior parte das mulheres que procura o banco de leite para pedir ajuda sobre a amamentação, procede de hospitais particulares. “Deixamos claro que o BLH atende a todos sem distinção. Somos SUS e, por isso, estamos aqui para todos. O Banco Marly Sarney é reconhecido mundialmente e temos excelência no que fazemos. A mulher chega desorientada e sai tranquila”, ressaltou a gerente do BHL.

Estoque

Sobre o estoque de leite, hoje em Sergipe, Magda afirmou que houve uma melhora. Hoje são 80 dadoras, no entanto, como o banco é vinculado a MNSL, há 53 bebês que precisam desse leite. A mãe que ia todo os dias a maternidade, só pode ir três vezes na semana devido a pandemia, o que reduz a condição de alimentação dos bebês internados”, atentou Magda. Para quem desejar ser doadora ou precisa de apoio por dificuldade com a amamentação, o telefone de contato é 3226-6301.

Foto/arquivo: Flávia Pacheco SES

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)