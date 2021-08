Luciano solicita recuperação asfáltica, sinalização para SE-265

Com o retorno das atividades na Assembleia Legislativa, foi aprovada nesta terça-feira, 3, a indicação nº 354/2021. De autoria do deputado estadual Luciano Pimentel, a propositura solicita a recuperação asfáltica da Rodovia SE-265, bem como a sinalização e a iluminação da via que liga Itaporanga D’Ajuda a Lagarto.

De acordo com o parlamentar, estudos apontam que a manutenção de estradas e rodovias não só aprimora a qualidade do trânsito de veículos, como também é menos custoso para os cofres públicos, além de garantir maior segurança para os condutores, bem como para os transeuntes da região.

“Pedimos atenção especial do governador Belivaldo Chagas, a fim de que seja viabilizado um projeto para o asfaltamento, a sinalização e a iluminação da SE-265. Sabemos que esse é um anseio antigo da população destes municípios e entendemos que promover melhorias na rodovia em questão possibilitará uma locomoção mais ágil e segura em favor dos usuários”, explica Luciano Pimentel.

A indicação segue para apreciação do Governo de Sergipe e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões