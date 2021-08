Pablo Sanábio chora ao lembrar da chegada da filha durante gravação de ‘Sob Pressão’

“Eu me lembro que quando me ligaram da Vara da Infância, falando que a minha filha tinha chegado, eu estava gravando”, lembrou o ator com lágrimas nos olhos.

“Fico muito emocionado. Eu estava na fila esperando o momento que ia chegar. O Marcelo, meu marido, me ligou. Cheguei pra Mini [a diretora Mini Kerti] e falei: ‘ Minha filha chegou, eu tenho que ir pra lá’”

“Tem esse lugar do meu amadurecimento. Quando a minha filha chegou e eu me tornei pai, tive esse amadurecimento como ser humano”, analisou Pablo, pai de Manuela, hoje com 3 anos, mas que chegou na vida do casal com menos de 1 aninho de idade.