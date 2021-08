Políticos em compasso de espera

Por Adiberto de Souza *

Os partidos estão esperando a aprovação pelo Congresso das mudanças na legislação eleitoral. Só a partir de então vão começar a discutir pra valer os passos a serem dados rumos à campanha de 2022. Melhor exemplo deste compasso de espera foi dado pelo ex-presidente Lula da Silva (PT), que adiou seu périplo pelo Nordeste. Para o líder petista, é importante saber primeiro em que bases o PT poderá negociar alianças políticas para as eleições do próximo ano. E não foi à toa que o governador Belivaldo Chagas (PSD) decidiu só tratar sobre a sua sucessão depois de outubro, data limite para que os congressistas aprovem as mudanças na lei que balizará o pleito de 2022. Portanto, quase tudo que se diga e escreva agora sobre alianças e candidaturas não passa de conversa mole para boi dormir. Marminino!

Denúncia de rachadinha

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) foi informado que servidores da Fundação Renascer estariam cobrando entre R$ 200 a R$ 400 dos funcionários de empresas prestadoras de serviços à entidade. Segundo o parlamentar, em um dos casos o dinheiro da “rachadinha” teria sido depositado na conta do filho de um servidor da fundação. Georgeo promete solicitar ao Ministério Público uma investigação para que, se comprovada a veracidade da acusação, os responsáveis sejam punidos. Misericórdia!

Triste estatística

Os negros são a maioria dos brasileiros, representando 53,6% da população em 2014. Segundo o IBGE, eles também são a maioria entre os mais pobres. Entre os cidadãos que compõem o grupo dos 10% mais pobres, com renda média de R$ 130 por pessoa na família, 76% eram negros em 2015. Ou seja, três em cada quatro pessoas que estão entre os 10% mais pobres do país são negras. E mais: de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Crendeuspai!

O Exército não é milícia

Ainda bem que o ministro da Defesa, Braga Netto, negou ter orientado coronéis do Exército a bisbilhotarem a vida do senador Rogério Carvalho (PT). Indignado, o parlamentar denunciou que dois oficiais teriam vindo a Sergipe investigar sobre o seu passado. “Quero dizer a Braga Netto que não tenho medo e não abrirei mão das minhas convicções”, bradou Rogério. Tomara mesmo que o Ministério da Defesa não tenha nada a ver com essa espionagem sacana, pois o Exército brasileiro não pode ser confundido com uma milícia. Home vôte!

De olho neles

Os sergipanos já começam a torcer pelos pré-candidatos às eleições de 2022. A grande maioria do eleitorado nem conhece ainda os postulantes, mas isso não será problema. No tempo certo, a propaganda eleitoral vai apresentá-los como verdadeiros santinhos cheios de promessas para resolver todos os problemas de Sergipe, quiçá do Brasil. E como sempre acontece, após o pleito, os eleitos decepcionarão mais uma vez, enquanto o povo seguirá reclamando e prometendo se vingar dos demagogos e corruptos nas distantes eleições de 2024. E assim caminha a humanidade!

Vavazinho otimista

Valadares Filho, presidente do PSB sergipano, está otimista com o sucesso do partido nas eleições de 2022. Ele jura que tem percebido nos contatos com a população o quanto o PSB continua sendo alternativa para quem deseja um estado focado no cidadão. Segundo Vavazinho, a recente filiação do ex-vereador aracajuano Emerson Ferreira contribuiu com o fortalecimento da sigla. “Em 2022, iremos, mais uma vez, ajudar na construção de um projeto para o futuro de Sergipe”, discursou. Então, tá!

Cão sem dono

A continuar fazendo tolices uma trás da outra, brevemente o capitão de pijama se transformará num péssimo cabo eleitoral. As últimas pesquisas comprovam que o outrora mito está se transformando num cão sem dono. Portanto, caso o atabalhoado soldadinho de chumbo insista em não se comportar como um presidente da República, terminará o mandato – se terminar – como a rainha da Inglaterra, que reina, mas não governa. Danôsse!

Paulo Freire vive

A Assembleia vai comemorar o centenário do professor Paulo Freire. A partir do dia 2 de setembro, serão realizadas no Legislativo sergipano conferência, palestras e exibição de vídeos sobre um dos mais respeitados pensadores brasileiros de todos os tempos. As comemorações dos 100 anos de Paulo Freire são resultado de um requerimento do deputado Iran Barbosa (PT), aprovado na sessão de ontem. Maravilha!

Direita, volver!

Os direitistas de Sergipe prometem permanecer mobilizados em favor do voto impresso. Entre os defensores desta ideia está o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Segundo ele, a motocarreata promovida no último domingo em Aracaju foi importante para envolver a população na luta em favor da nova forma de voto. O dirigente petebista diz que “se nós temos mecanismos para fortalecer a nossa democracia e garantir a lisura do processo eleitoral, que seja feito”. Ah, bom!

Sonhar é livre

E aí, amanheceu Durango Kid, sem um tostão furado no bolso e cheio de dívidas na praça? Pois corra a uma casa lotérica e faça uma fezinha na Mega-Sena. O prêmio para quem acertar as seis dezenas, nesta quarta-feira, é de R$ 46 milhões. Colocada na poupança, essa ninharia rende mensalmente cerca R$ 110 mil. Tudo bem que é pouco, mas dá para pagar algumas dívidas, beber uns engradados de cerveja e algumas garrafas de cachaça mineira da boa. Menos mal, né?

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 3 de fevereiro de 1872.

* É editor do Portal Destaquenotícias