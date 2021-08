População aprova melhorias na avenida Nestor Sampaio

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), implantou no início desta semana uma nova circulação de trânsito em importantes vias dos bairros Luzia, Grageru e Ponto Novo, a fim de oferecer mais mobilidade urbana para a região. E os moradores da localidade e quem transita por lá já percebem as melhorias proporcionadas pela mudança.

A moradora Rai Melo, por exemplo, já se sente mais segura para caminhar na avenida Nestor Sampaio. “Achei uma mudança positiva porque para gente que é pedestre aqui era uma avenida muito perigosa, tinha muito movimento e a gente ficava sem saber por onde andar. Agora, já consigo caminhar com mais tranquilidade por aqui”, declara.

Quem também aprova a mudança é o taxista Anderson Ramos. Segundo ele, o trânsito na região estava complicado, principalmente, em horários de picos. “Acredito que a tendência é melhorar ainda mais. Os congestionamentos aqui estavam muito grandes e, mesmo com sentido único, temos várias ruas próximas que permitem um deslocamento mais fácil”, disse.

O chaveiro Robson Monteiro trabalha há anos no cruzamento das avenidas Nestor Sampaio e Augusto Franco e é testemunha dos transtornos crescentes no trânsito da região. ”Eu estou gostando muito dessas mudanças porque aqui estava engarrafando sempre, principalmente no período de aulas, com as escolas que temos por aqui. Então muita gente está apoiando e a SMTT está de parabéns”, elogiou.

Travessia mais segura

Já o comerciante José Nilson Andrade ressalta que a mudança trouxe mais segurança para a travessia dos pedestres. “Aqui antes aconteciam muitas colisões. As pessoas que queriam atravessar precisavam ficar muito atentas aos dois lados da via, e ainda se preocupar com as motos e bicicletas. Às vezes, o sinal estava até fechado, a pessoa ia atravessar, mas tinha dificuldade devido às motos e bicicletas nos dois sentidos da via. O trânsito está realmente melhor. A adaptação, geralmente, demora um pouquinho, mas o pessoal vai se acostumar”, afirma.

O morador da região e músico Cláudio Giovane aprovou as mudanças e também reforçou a melhoria para os pedestres. “A mudança está sendo positiva. Está bem mais tranquilo para atravessar as ruas agora, coisa que antes era muito difícil”, disse.

Nova circulação

Desde a segunda-feira (2), as seguintes vias passaram a ter sentido único: a Nestor Sampaio, com direção à avenida Augusto Franco; a Nelson Hungria, no sentido avenida Hermes Fontes; e a rua Abgail Ferreira Araújo Ramos, também no sentido Hermes Fontes.

Essas novas regras de circulação integram o Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju, que requalificou os quatro principais corredores de transporte da cidade: Hermes Fontes, Augusto Franco, Beira Mar e Centro/Jardins.

Além disso, houve a inversão de sentido da rua Sinézia Barreto, localizada no bairro Ponto Novo, que passou a ter a circulação em direção à rua Francisco de Assis Delmondes. Um novo cruzamento semafórico também está em operação para permitir que os condutores tenham acesso aos dois sentidos da avenida Augusto Franco, a partir da rua Francisco de Assis Delmondes.